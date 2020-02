Reinhold Messner im OZ-Interview: Warum ich nie schwimmen lernte

Rostock

Bergsteiger Reinhold Messner kommt am 9. März nach Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit ihm davor gesprochen.

Ihren ersten Dreitausender haben Sie als Fünfjähriger in Begleitung Ihrer Eltern und ihres Bruders bestiegen. Was hat damals überwogen, Angst oder Neugier?

Eher Neugier. Es gab zwar Momente der Angst am Gipfel, wo es links und rechts so steil runtergeht, aber ansonsten habe ich mich weder überanstrengt noch große Schrecken erlebt.

Was empfanden Sie, als Sie das erste Mal auf dem Gipfel standen?

Es war aufregend, die Berggipfel der Dolomiten zu sehen. Für mich sind es die schönsten Berge der Welt. Aus dem engen Tal herauszukommen, wo wir aufgewachsen sind, und bis zum Gipfel zu gelangen, hat einen Aha-Effekt ausgelöst. Der Stolz, es geschafft zu haben, kam allerdings nicht oben, sondern erst, als ich wieder unten war, hinaufschaute und nicht glauben wollte, dass ich wirklich auf dem Gipfel war.

Der schönste Moment ist also das Zurückkommen?

Ja, vor allem bei den großen Bergen. Je höher die Berge sind, desto weiter weg ist man von der Zivilisation und der Möglichkeit, gerettet zu werden. Auf dem Gipfel des Mount Everest oder des K2 ist man völlig auf sich allein gestellt und der Weg zurück ist weit. Deswegen kann dort oben keine Euphorie aufkommen. Der Gipfel ist ein Umkehrpunkt, an dem man durchatmet. Erst wenn man es zurück in die Zivilisation schafft, spürt man tiefe Dankbarkeit, es überlebt zu haben. Es ist jedes Mal ein Gefühl der Wiedergeburt.

War die erste Klettertour als Kind der Auslöser für alle weiteren Besteigungen?

Ich glaube, es war nicht dieser Moment. Die richtige Leidenschaft kam erst mit dem selbstständigen Klettern mit zwölf oder 13 Jahren. Es ging darum, die Verantwortung zu übernehmen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und es zu wagen, eigene Ideen umzusetzen. Das habe ich mir bis heute bewahrt.

War es auch das Bedürfnis, der Enge und Strenge des Heimatdorfes zu entfliehen?

Ja, und das ist immer noch so. Bis heute brauche ich ab und zu das Herausgehen aus dieser engen Welt. Der Kirchgang war damals Pflicht, aber wenn wir Sonntag um drei Uhr früh zum Klettern gingen und in irgendeiner Wand waren, war das Hochamt vergessen. Bis heute bin ich getragen von der Horizontsucht, das heißt, immer den nächsten Horizont anzustreben, einen Schritt weiterzugehen, eine neue Idee zu entwickeln, bis man sie umsetzen kann. Das ist mein Leben. Ich bin zwar nicht mehr der Alpinist, der ich war, aber ich habe jede Menge Ideen, die es in den nächsten Jahren umzusetzen gilt.

Sie haben mal gesagt, es geht Ihnen nicht um Rekorde. Was ist Ihr Antrieb?

Mich fasziniert das Abenteuer. Der Abenteurer geht dahin, wo niemand anderes ist und versucht, in einer menschenfeindlichen Welt zu bestehen. Das ist das Geheimnis, das niemand versteht. Wir gehen freiwillig und gegen den Selbsterhaltungstrieb dorthin, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen.

1970 starb Ihr Bruder Günther bei der gemeinsamen Expedition zum Nanga Parbat. Zwei Jahre später bei der Besteigung des Manaslu starben zwei weitere Expeditionsteilnehmer, die Bergsteiger Franz Jäger und Andreas Schlick. Was hat Sie dazu bewogen, dennoch weiter zu klettern?

Damals war ich noch relativ jung und habe zum Glück nicht ununterbrochen darüber nachgedacht. Inzwischen denke ich aber, dass das, was ich getan habe, den liebsten Menschen gegenüber nicht zu vertreten ist. Nachprüfbar ist, dass fast die Hälfte der führenden Alpinisten am Berg gestorben sind, die andere Hälfte starb eines natürlichen Todes. Das heißt, es ist reiner Zufall. Der eine kommt um, der andere hat Glück. Ich habe Glück gehabt. Aber sich darauf zu verlassen, wäre tödlich.

Sie standen als Erster ohne zusätzlichen Sauerstoff auf den Gipfeln aller 14 Achttausender (1970-1986), haben alleine den Nanga Parbat (1978) bestiegen, die Antarktis (1989/1990), Grönland (1993) und die Wüste Gobi (2004) durchquert. Wie oft sind Sie dem Tod entkommen?

Ein paar Mal. Am Manaslu hätte ich auch sterben müssen, am Nanga Parbat 1970 sowieso. Es war ein reines Wunder, dass ich das überlebt habe. Allerdings lässt diese Nahtoderfahrung natürlich auch wieder die Erkenntnis wachsen, dass wir Menschen mehr können, als wir uns zutrauen.

Wenn man Ihr Leben mit einem Berg vergleicht: Welches war der höchste, welches der tiefste Punkt, an dem sie waren?

Der tiefste Punkt war der Verlust meines Bruders am Nanga Parbat 1970. Das war für mich eine große Belastung, auch den Eltern und Geschwistern gegenüber. Deswegen war es eine Befreiung für mich, als eindeutig bewiesen war, dass mein Bruder wirklich dort gestorben ist, wo ich immer gesagt habe. Dass ich nicht halluziniert habe, wie man mir unterstellt hat. Ich war natürlich zum Teil halluzinierend, weil ich seit einer Woche nichts gegessen hatte und völlig ausgedörrt war. Durch die Kälte und die Erschöpfung war ich am Ende meiner Möglichkeiten. Aber ich habe trotzdem wahrgenommen, wo ich bin und was ich tue. Sonst wäre ich nie dort heruntergekommen. Die Geschichte erzähle ich auch in einem meiner Vorträge. Der höchste Punkt war auch am Nanga Parbat, als ich den Berg 1978 erstmals allein bestieg.

Welche Rolle spielt die Angst? Ist sie wichtig, um das Leben zu retten? Oder sind Sie inzwischen furchtlos?

Nein (lacht). Ich bin in keiner Weise furchtlos. Ich bin eher ein ängstlicher Mensch. Zum Glück, denn Angst ist ja das Korrektiv, das uns sagt, bis hierher und nicht weiter. Je weiter ich weggehe von der Zivilisation und hinein in die Wildnis, umso vorsichtiger und langsamer bewege ich mich. Und je langsamer ich werde und je mühevoller die Besteigung ist, desto größer wird der Berg in meinem Bewusstsein.

Im März kommen Sie mit Ihrem Vortrag „ Weltberge – die 4. Dimension“ nach Rostock. Welchen Bezug haben Sie zum Meer?

Ich war natürlich schon mal am Meer. Trotzdem kann ich bis heute nicht schwimmen. Deswegen ist mein Interesse am Wasser eher relativ. In meiner Kinderzeit gab es kein Schwimmbad im Dorf, auch keinen See, wo man sich hineinstürzen konnte. Zum 70. Geburtstag hat meine Tochter mir Schwimmflügel geschenkt. Aber es hat nichts genützt (lacht).

Sie engagieren sich seit den 80er Jahren für den Umweltschutz und vertraten von 1999 bis 2004 die italienischen Grünen im Europäischen Parlament. Sind Küstenschutz und Meeressauberkeit für Sie ein Thema?

Ja, die Meeressauberkeit ist für mich ein größeres Problem als die Problematik mit dem CO2. Wie man mit dem Plastikmüll im Meer künftig zurechtkommen wird, das ist für mich eine große Frage, denn: Wenn unsere Meere sterben, dann sterben auch die Menschen.

Ihr Vortrag heißt „ Weltberge – die 4. Dimension“. Was ist die vierte Dimension?

Berge haben Länge, Breite und Höhe und wir zeigen Bilder vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt ( DLR), die von Satelliten berechnet sind und die Berge dreidimensional auf der Leinwand zeigen. Die vierte Dimension ist das, was ich in die Berge hineinlege: Meine Begeisterung für einen Berg, die Angst, die ich habe, oder der Respekt vor seiner Erhabenheit. Insgesamt habe ich 13 Berge ausgewählt, um zu erzählen, wie sich die alpine Geschichte von 1786 bis heute entwickelt hat.

Stimmt es, dass Sie regelmäßig mit Angela Merkel wandern gehen?

Ja, wir haben uns schon vor ihrer Kanzlerschaft kennengelernt. Damals hat sie mich gefragt, wo sie in Südtirol Bergwanderurlaub machen könnte. Seitdem sind wir fast regelmäßig einmal im Jahr wandern gegangen. Das war immer sehr schön. Ich schätze sie sehr. Sie hat eine Zähigkeit und eine Bescheidenheit, eine Zurückgenommenheit, wie ich sie bei anderen Politikern nie festgestellt habe.

Von Stefanie Büssing