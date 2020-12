Rostock

Reinigungen und Wäschereien in MV dürfen auch im Lockdown öffnen. Das bringt ihnen allerdings nicht viel: Weil die meisten Kunden wegen der Corona-Pandemie derzeit nichts zu waschen haben, bricht den Betrieben ein Großteil des Umsatzes weg.

Die erste Reinigung in Rostock hat deswegen bereits für immer geschlossen. Wenn der Lockdown sich noch lange hinzieht, könnten ihr weitere folgen, fürchtet der Branchenverband.

Vier Prozent fehlen zur Staatshilfe

Ein Problem: Mit dem bisschen Umsatz, der den Reinigungen noch bleibt, kommen sie nicht auf die 80 Prozent Ausfall, ab der die Staatshilfe gezahlt wird. „Wir machen 76 Prozent unseres Geschäfts mit der Hotellerie“, sagt etwa Gabriele Dehn-Krohn, Chefin der Wäscherei Krohn in Ziesendorf bei Rostock. „Damit fehlen uns vier Prozent für die Novemberhilfe. Der Betrieb hat jetzt nur noch drei Tage die Woche geöffnet, um Aufträge aus dem Gesundheitswesen und von Kitas abzuarbeiten. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

In Wulfs Waschsalon und Wäscherei in Rostock bleiben derzeit die Waschmaschinen meist leer, wie Mitarbeiterin Oksana Uecker zeigt. Quelle: Martin Börner

Noch kommt das Unternehmen einigermaßen durch die Krise, sagt Dehn-Krohn. „Zum Glück ist unser Betrieb unser Eigentum, sodass wir keine Miete zahlen müssen. Noch habe ich etwas von der Soforthilfe aus dem ersten Lockdown in Frühjahr übrig. Aber wenn es noch zwei Monate so weitergeht, wird es eng.“

Leger im Homeoffice

Während die großen Wäschereien in MV vor allem unter dem Wegfall der Aufträge aus der Gastronomie und Hotellerie leiden, haben die Textilreinigungen in den Städten ganz andere Sorgen: „Weil so viele Beschäftigte im Homeoffice arbeiten, müssen deutlich weniger Anzüge und Oberhemden gereinigt werden“, sagt Bernd Grommelt, Inhaber des gleichnamigen Textilservices in Greifswald. Er selbst habe Umsatzeinbußen von etwa 50 Prozent. „Da wird es schon schwer, die laufenden Kosten zu decken.“

Grommelt ist auch Landesvorsitzender MV im Deutschen Textilreinigungs-Verband und weiß daher, dass es vielen Kollegen noch deutlich schlechter ergeht. „Vor allem die Wäschereien in den touristischen Gebieten sind auf die Wäsche aus Hotels und Ferienwohnungen angewiesen. Kurzarbeit sei nur bedingt ein Ausweg, denn das Personal werde oft für die verbliebenen Kunden gebraucht, so Grommelt.

So hält es auch Gabriele Wulf, Inhaberin von zwei kombinierten Wäschereien und Waschsalons in Rostock. Ihr sind neben der Gastro-Branche auch die Friseursalons und Kosmetikstudios als Kunden weggebrochen. „Bei uns ist bislang nur der Wäschefahrer in Kurzarbeit, weil es derzeit nichts auszufahren gibt.“ Den anderen Mitarbeitern hat Wulf teilweise Urlaub gegeben. „Wenn aber bis Januar keine Novemberhilfen kommen, muss ich bis auf einen Mitarbeiter pro Betrieb alle in Kurzarbeit schicken.“

Einbrüche bis 100 Prozent

Die Lage sei für die gesamte Branche dramatisch, betont Daniel Dalkowski, Geschäftsführer beim Ostdeutschen Textilverband. „Unternehmen, die auf Hotels und Gaststätten spezialisiert sind, haben Einbrüche von 90 bis 100 Prozent.“ Selbst im Gesundheitsbereich gebe es Einbußen: „Weil in Krankenhäusern aufgrund der Corona-Pandemie viele geplante Operationen verschoben werden, fällt auch etwa ein Viertel weniger Krankenhauswäsche an.“ Der einzige Bereich, in dem es halbwegs normal laufe, seien Pflegeheime.

Weil so viele Aufträge ausbleiben, ließen viele Betriebe ihre Maschinen halb voll laufen, sagt Dalkowski. Auch die Auslieferungstouren an die verbliebenen Kunden seien oft ineffizient. Möglichkeiten, die Kosten zu senken, gebe es kaum. „Uns bleibt nur, abzuwarten, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Aber wenn es länger dauert, könnte im Frühjahr eine Insolvenzwelle drohen.“

Von Axel Büssem