Insel Rügen

Nach bisherigem Stand der Verhandlungen beim MV-Gipfel muss Rügens Tourismus weiter auf Öffnungen warten – womöglich könnte die Öffnung des Tourismus auf Bundesebene sogar auf Mitte Juni verschoben werden. Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern könnten nach OZ-Informationen frühestens ab dem 7. Juni auf Deutschlands größter Insel übernachten.

Enttäuschung, Wut und Unverständnis machen sich nun auch bei den geduldigsten Touristikern der Insel breit.

„Tschüss, Urlaubsland MV“

„Es war einmal ein Urlaubsland… Die aktuellen Entscheidungen zeigen, wie aus Märchen bitterernste Realität werden kann“, ärgert sich der Tourismusdirektor von Binz, Kai Gardeja. „Tschüss, Urlaubsland MV“. Diese unverständliche Weiterführung des Lockdowns im gesamten Bundesland sei kein allgemeines „Lebensrisiko“ mehr. „Es ist davon auszugehen, dass es zu einer Klagewelle gegen die fortwährende Schließung trotz klarer gesetzlicher Regelungen kommen wird“, vermutet der Tourismusdirektor, der in Binz gerade ein digitales Gäste-Management-System installieren ließ, um sicheren Urlaub in Corona-Zeiten zu ermöglichen.

Kap Arkona: Was sollen wir noch tun, damit die Lady zufrieden ist?

Auch am Kap Arkona herrscht Fassungslosigkeit über die Tendenz der Verhandlungen. „Ich frage mich, wer bei dem sogenannten MV Gipfel die Entscheidungen trifft. Und vor allem, auf welcher Grundlage. Das kann man hier vor Ort niemandem mehr erklären“, sagt Andreas Heinemann von der Tourismusgesellschaft Kap Arkona. „Wozu treffen sich Dutzende Vertreter aller möglichen Interessenvertretungen, Verbände, Landkreise, wenn Königin Manuela Schwesig dann im Alleingang entscheidet?“ Er gehe davon aus, dass in den sozialen Medien in den nächsten Tagen echte Verzweiflung und blanke Wut sichtbar werden. „Was soll denn vor Ort noch geleistet werden, damit die Lady zufrieden ist?“, fragt er sich.

Rügener Weg um Öffnungen zu erreichen

Der Vorstandsvorsitzende des Tourismusverbandes Rügen, Knut Schäfer, ist enttäuscht, aber gefasst. „Eine touristische Öffnungsdatum Mitte Juni trifft den Landkreis ins Mark“, sagt er. „Das Unverständnis der Touristiker und Hotelier wächst von Tag zu Tag.“ Viele Menschen würden sich jetzt bestraft fühlen für die Einhaltung der Hygienekonzepte die zu einer niedrigen Inzidenz geführt hätten. Die Belohnung der Öffnungsperspektive im Mai sei ausgeblieben.

„Die gesamte Region inklusive Stralsund, Rügen und Hiddensee hofft jetzt auf die Möglichkeit eines Sonderweges mit Zustimmung des Landes oder durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises“, so Schäfer. „Wenn dies ausbleiben sollte, ist auf Druck der Branche ein „Rügener Weg“ mit oder ohne Klage vor dem Verwaltungsgericht leider nicht auszuschließen.“ Zwar sei allen Beteiligten auf der Insel bewusst, dass man im Kreis noch keine sieben Tage unter der Inzidenz von 50 sei, aber der Trend (35,2 am Dienstag) deute darauf hin.

Von Anne Ziebarth