Rostock/ Hamburg

Sektdusche, Starrummel und dann „Leinen los“ für die „Aidacosma“: Das neue Kreuzfahrtschiff in der Flotte der Rostocker Reederei Aida Cruises soll demnächst getauft werden und mit Passagieren auf Reisen gehen.

Am 9. April 2022 wird die zweifache Olympia-Siegerin im Radsport Kristina Vogel das neueste Schiff der Kussmundflotte in Hamburg taufen. Verstärkung bekommet sie vom aus Österreich stammenden Kapitän Vincent Cofalka. Geplant sei eine spektakuläre Lichtershow mit 300 leuchtenden Drohnen, kündigt Aida Cruises an. Zu den Ersten, die an Bord gehen, zählt Star-DJ Alle Farben. Der 36-Jährige soll den Gästen der „Aidacosma“-Taufreise eine 60-minütige Show bieten.

Die Taufreise dauert vom 9. bis zum 23. April 2022 und führt von Hamburg nach Palma de Mallorca. Unterwegs steuert das Schiff unter anderem Südengland, Lissabon, Málaga und Barcelona an.

Im Mittelmeer soll die „Aidacosma“ auch in den folgenden Monaten umherkreuzen. Vom 23. April bis 15. Oktober 2022 soll die „Aidacosma“ laut Rostocker Reederei Reisen ab Palma und Barcelona anbieten. Auf der einwöchigen Highlight-Route „Mediterrane Schätze“ stehen demnach auch Ziele wie Florenz, Rom und Korsika auf dem Programm. Im Herbst nimmt die „Aidacosma“ dann Kurs auf ihr Winterdomizil Dubai. Hier geht es laut Aida Cruises wahlweise ab Dubai oder Abu Dhabi auf 7-tägige Reisen in den Orient.

Wer sich darauf einstimmen möchte, kann die Taufe der „Aidacosma“ mitfeiern – und zwar online: Die Inszenierung am 9. April soll ab 21.30 Uhr live gestreamt werden auf www.aida.de/taufe und dem Aida-Youtube-Kanal.

Kristina Vogel, Radsportlerin und zweifache Olympiasiegerin, tauft das nächste Aida-Schiff, die „Aidacosma“. Quelle: Arne Immanuel Bönsch

Von Antje Bernstein