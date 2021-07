Kopenhagen/Berlin/Kiel

Die Bundesregierung stuft mit Spanien das beliebteste Urlaubsland der Deutschen von Dienstag an als Corona-Hochinzidenzgebiet ein. Auch die Niederlande fallen in diese Kategorie, die verschärfte Auflagen bei der Rückreise nach Deutschland vorschreibt. Die Entscheidung folgt auf einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in beiden Ländern in den vergangenen Wochen. Und auch Schleswig-Holsteins Nachbarland Dänemark ist jetzt zu einem Risikogebiet hochgestuft worden. Was heißt das für Urlauber?

Alltag in Dänemark beinahe beschränkungsfrei

Die Neuinfektionszahlen im Königreich Dänemark haben zugenommen, Delta ist dabei längst die dominierende Variante. Dennoch lebt es sich in Kopenhagen und andernorts in Dänemark beinahe beschränkungsfrei: Einen Mund-Nasen-Schutz muss man nur noch tragen, wenn man in Bus oder Bahn steht, alles bis auf die Diskotheken ist seit längerem wieder offen. Im Restaurant, Museum und an vielen anderen Orten muss man per Corona-Pass negative Tests, Impfungen und überstandene Infektionen vorweisen können.

Die Bundesregierung in Berlin stuft Dänemark seit Sonntag indes offiziell als sogenanntes „einfaches Risikogebiet“ ein, weil hier der Inzidenzwert über einen längeren Zeitraum höher lag als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vorangegangenen sieben Tagen. Damit fällt Dänemark noch nicht in die Kategorie der Hochinzidenzgebiete – und ein Virusvariantengebiet ist das Königreich laut Bundesregierung auch nicht.

Was gilt bei der Einreise aus Risikogebieten?

Wer aus einem einfachen Risikogebiet zurückkehrt, muss nach der Einreise umgehend in Quarantäne und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen isolieren. Aber: Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Test- und Quarantänepflicht befreit.

Die Quarantäne kann außerdem sofort beendet werden, wenn ein negatives Testergebnis über das Einreiseportal der Bundesrepublik gemeldet wird. Rückkehrer aus einem Risikogebiet müssen sich frühestens 48 Stunden (bei PCR-Test frühestens 72 Stunden) vor der Einreise bis spätestens 48 Stunden nach der Einreise auf das Coronavirus testen lassen.

Kinder unter sechs Jahren sind von der Test-Pflicht befreit, nicht jedoch von der Quarantäne-Pflicht. Wer vermeiden will, dass sein Kind für zehn Tage in Quarantäne muss, muss es also testen lassen.

Gibt es auch von dänischer Seite Änderungen?

Nein, Dänemark nimmt nach wie vor eine nach Ländern und Regionen differenzierte Risikobewertung vor, die über die Einreisemodalitäten entscheidet. Die Länder werden in die Kategorien „grün“, „gelb“, „orange“ und „rot“ eingeteilt, und diese Liste wird wöchentlich aktualisiert. Deutschland ist aktuell als „grün“ eingestuft.

Deutsche dürfen demnach ohne Nachweis eines wichtigen Grundes einreisen, müssen sich aber testen lassen. Für Einwohner Schleswig-Holsteins gilt als Bewohner des Grenzlandes außerdem eine Sonderregelung und es genügt ein negatives Ergebnis eines Covid-19-Tests, der max. 72 Stunden vor der Einreise vorgenommen wurde. Ein zweiter Test nach Einreise ist nicht erforderlich. Einzelheiten dazu kann man auf den Seiten des Auswärtigen Amtes nachlesen.

Es gibt Kritik an den neuen Regeln

Der Reiseverband DRV kritisierte die Entscheidungen der Bundesregierung – insbesondere mit Blick auf die Einstufung Spaniens und der Niederlande als Hochinzidenzgebiete. Dies mache mitten in der Ferienzeit „zahlreichen Reisenden und insbesondere vielen Familien mit Kindern die Urlaubspläne zunichte“, sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. Die von der Corona-Krise hart getroffene Reisewirtschaft befürchtet, dass eine drohende Quarantäne Menschen verunsichert, die gerade im Urlaub sind oder kurz davor stehen.

Von Thomas Paterjey/RND/mit dpa