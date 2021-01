Rostock

Die zweite Corona-Welle hat Mecklenburg-Vorpommern stark getroffen, ab Montag (25.1.2021) werden die Regeln im Kampf gegen Sars-Cov-2 erneut verschärft – unter anderem im Bereich Reisen und Quarantäne. Alle anderen Regeln finden Sie hier erläutert.

Was gilt für Hochrisikogebiete in MV? Was passiert, wenn ich aus einem Hochrisikogebiet nach MV zurückkehre? Und was gilt für Besuche in Berlin und Schleswig-Holstein, die von Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern häufig besucht werden?

Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Darf ich aus Mecklenburg-Vorpommern in andere Bundesländer, beispielsweise nach Berlin oder Schleswig-Holstein , reisen?

Alle Bürger bleiben aufgerufen, auf Reisen zu verzichten. Touristische Reisen und Tagestourismus sind generell verboten. In den Hotels gibt es ein Beherbergungsverbot für private Reisen. Aber es gibt Ausnahmen.

Welche Ausnahmeregelungen der Landesregierung gibt es?

Bei zwingenden sozial-ethischen Gründen, wie der Wahrnehmung eines gemeinsamen Sorgerechts oder Bestattungen, sind die Reise in andere Bundesländer sowie die Beherbergung in einem Hotel möglich. Auch beruflich stellt eine Reise kein Problem dar. Der Besuch der Kernfamilie in einem anderen Bundesland ist erlaubt.

Wie sind die Regelungen für Campingplätze, Wohnmobil-Stellplätze und Bootsliegeplätze?

Grundsätzlich dürfen auch auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen keine Gäste zu touristischen und anderen privaten Zwecken beherbergt werden. Vom Beherbergungsverbot ausgenommen sind lediglich Dauermietverhältnisse von mindestens fünf Monaten. Dies gilt auch für Bootseigner, die für eine ganze Saison einen Stell- bzw. Liegeplatz gemietet haben. Kurzaufenthalte mit selbst genutzten Wohnwagen oder Booten oder deren wochenweise gewerbliche Vermietung unterliegen explizit dem Beherbergungsverbot und sind nicht erlaubt.

Muss ich nach der Rückkehr aus dem Inland in Quarantäne ?

Für Reisende aus Risikogebieten im Inland gibt es grundsätzlich keine Test- und Quarantänepflicht. Als Risikogebiet gelten Kreise und kreisfreie Städte mit einer Inzidenz von mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Als Ausnahme gilt: Wenn Sie Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen, sind Sie verpflichtet, sich umgehend in Quarantäne zu begeben. Bitte kontaktieren Sie, wenn Sie nach einer Reise in ein Risikogebiet Symptome verspüren, umgehend Ihren Hausarzt oder das örtliche Gesund­heits­amt. Es besteht die Möglichkeit, die Quarantäne durch einen negativen Test zu verkürzen.

Nach der Rückkehr von privaten Besuchen in Hochrisikogebieten (ab Inzidenz 150) anderer Bundesländer gilt eigentlich eine Quarantänepflicht von zehn Tagen, die frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden darf. Gleichzeitig hat der Staat hier aber umfangreiche Ausnahmen festgelegt, so dass die Quarantäne kaum zur Anwendung kommen dürfte. Diese Regel gilt nämlich nicht für Besuche bei der Kernfamilie oder Reisen zur Wahrnehmung eines geteilten Sorge- oder Umgangsrechts sowie für Reisen zu einem Erst- oder Zweitwohnsitz. Auch bei beruflich bedingten Reisen innerhalb Deutschlands gibt es weiter keine Quarantänepflichten.

Muss ich nach der Rückkehr aus dem Ausland in Quarantäne ?

Wer aus dem Ausland mit mindestens einer Inzidenz von 200 oder mehr oder mit verbreiteter Virus-Mutation (bspw. Großbritannien) kommt, muss in jedem Fall in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen, selbst wenn er dort die Kernfamilie besucht hat. Ausnahme: Berufspendler aus Polen dürfen einreisen – sie müssen sich allerdings alle vier Tage auf Corona testen lassen.

Können Personen in Hochrisikogebiete einreisen?

Grundsätzlich nicht. Die Einreise sollte sich nur auf triftige Gründe beschränken. Weder tagestouristische Ausflüge noch der Besuch der Zweitwohnung aus nicht beruflichen Gründen stellen einen triftigen Grund dar. Als Hochrisikogebiete gelten ab Montag (25.1.2021) Kreise und kreisfreie Städte mit einer Inzidenz von mehr als 150 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Wie ist die Situation, wenn ich in einem Hochrisikogebiet wohne?

Ist eine Region als Hochrisikogebiet erfasst, so kann der Bewegungsradius jeder Person auf 15 Kilometer um den Wohnsitz eingeschränkt werden. Ausnahmen bilden nur triftige Gründe, wie der Besuch der Ausbildungs- oder Arbeitsstelle, die Durchführung einer notwendigen medizinischen, psychosozialen oder veterinärmedizinischen Behandlung, weitere berufliche Gründe sowie Einkäufe des täglichen Bedarfs. Der Besuch von Mitgliedern der Kernfamilie (inkl. Lebenspartner) ist über den Radius hinaus ebenfalls weiterhin möglich.

Ist ein Tagesausflug innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns möglich?

Grundsätzlich schon. Erst ab einer Inzidenz von 150 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wird es Bewegungseinschränkungen in manchen Gebieten von MV geben.

Von Stefanie Ploch