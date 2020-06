Rostock/Trelleborg

Am Rostocker Überseehafen ist es am Freitagnachmittag ruhig. Nur wenige Autos parken in der Check-In-Schlange für die Fähren nach Skandinavien. Nach Angaben der Reederei Stena Line ist die Passagierzahl im gesamten Reisenetzwerk aufgrund der Corona-Pandemie und den Einschränkungen je nach Route zwischen 75 und 90 Prozent zurückgegangen. Auch Konkurrent „tt-Line“ spürt eine große Unsicherheit unter den Passagieren.

Nicht verunsichern lassen sich hingegen Horst und Petra Stucht aus Berlin, die auf dem Weg ins schwedische Skåne sind. „Wir fahren jedes Jahr rüber. Von Corona lassen wir uns jetzt auch nicht aufhalten“, sagt Petra Stucht. „Anstecken kann man sich überall.“ Dass sie nach ihrer Rückkehr erst einmal zwei Wochen zu Hause bleiben müssen, nehmen sie in Kauf. „Es war ja abzusehen, dass es so kommt“, sagt die Rentnerin.

Zwei Wochen in häusliche Absonderung

Das skandinavische Land geht in der Corona-Pandemie einen Sonderweg mit freizügigeren Maßnahmen. In Relation zur Bevölkerungszahl sind die Infektions- und Todeszahlen in dem etwa zehn-Millionen-Einwohner-Land fünfmal so hoch wie in Deutschland.

Daher gilt Schweden als Risikogebiet, für das weiterhin eine Reisewarnung besteht. „Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich bei ihrem örtlich zuständigen Gesundheitsamt zu melden und sich 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben“, sagt Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg. „Dies trifft auch auf Rückkehrer aus Schweden zu.“

Die Stadt Rostock fordert rückkehrende Einwohner ebenfalls auf, sich beim Gesundheitsamt zu melden. Zudem müssen sie sich „unverzüglich und auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und dort für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise dauerhaft absondern“, erklärt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze. Besuch von Angehörigen anderer Haushalte sei untersagt.

Verdienstausfall und Geldstrafen möglich

Rechtlich handelt es sich bei dem Vorgehen um eine „häusliche Absonderung“, wie Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, erklärt. „Diese bedarf keiner behördlichen Anordnung. Erkranken Reiserückkehrer während ihrer Zeit der Absonderung jedoch und sind positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet worden, werden sie unter Quarantäne gestellt“, sagt er.

Das kann teuer werden. „Es besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung für den Zeitraum der häuslichen Absonderung. Erwerbstätige, die wegen einer angeordneten Quarantäne einen Verdienstausfall erleiden, haben in der Regel einen Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung.“

Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss zudem mit hohen Strafen rechnen. „Bei Verstößen gegen die Auflagen seien Geldstrafen zwischen 150 und 2000 Euro, theoretisch aber auch Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren möglich“, sagt Christoph Wohlleben. „Die Personen werden täglich, zu teils wechselnden Zeiten, von der Quarantäne-Betreuung des Landkreises angerufen und nach ihrem Befinden gefragt. Vor-Ort-Kontrollen können in Einzelfällen bei begründeten Verdachtsmomenten auf Verstöße hin stattfinden, sind aber nicht die Regel.“

Verordnung durch Test umgehen

Doch es gibt auch Ausnahmen. „Solange Schweden als Risikogebiet gewertet wird, ist ein ärztliches Zeugnis, welches den Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus beinhaltet, unabdingbar, um die pflichtige Quarantäne zu vermeiden“, sagt Olaf Manzke, Sprecher vom Landkreis Vorpommern-Rügen. Dieses müsse in deutscher und englischer Sprache von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union und maximal 48 Stunden vor Einreise ausgestellt worden sein. „Wenn der öffentliche Gesundheitsdienst die Testung nicht anweist, handelt es sich um eine individuelle Gesundheitsleistung, deren Kosten der Veranlasser zu tragen hat.“

Das bestätigt die AOK. „Wir übernehmen die Kosten für einen Coronavirus-Test, wenn ein kassenärztlich zugelassener Arzt den Test verordnet hat“, sagt etwa Sprecher Dirk Becker. Die Kosten können, je nach Labor, bis zu 200 Euro betragen.

Unverständnis über Umgang mit Schweden

Um diesen Test wird Reinhart Waneck aus Wien nicht herumkommen. Er wartet mit seiner Frau Agneta ebenfalls auf die Abfahrt nach Trelleborg. „Ich arbeite im Krankenhaus. Ich habe keine Angst, mich im Ferienhaus zu infizieren“, sagt er.

Bis Ende August möchte das Paar in Halmstad bleiben. „Ich muss allerdings in drei Wochen für 14 Tage zurück nach Wien. Die Zeit kann ich nicht in Quarantäne verbringen.“ Der Österreicher möchte sich daher vor der Abreise in Schweden testen lassen.

Er kritisiert sein Heimatland. „Warum sind die Grenzen für Spanien wieder uneingeschränkt offen, für Schwedenrückkehrer aber nicht?“, fragt er. „Ich denke, das ist die Revanche für den Sonderweg Schwedens.“

Schweden sind traurig

Auch die Schweden leiden unter den Einschränkungen. „Wir werden als Europas Aussätziger betrachtet. Das kann auch einen Schlag für unsere Wirtschaft bedeuten. Nicht nur, weil das Risiko besteht, dass sich Touristen ein anderes Ziel suchen, sondern auch, weil ein Misstrauen gegen schwedische Produkte entsteht“, schreibt die liberale Tageszeitung „Dagens Nyheter“. Und kommt zu dem Schluss: „Wir können nicht Todeszahlen haben, die bei weitem diejenigen unserer Nachbarn übersteigen – und trotzdem behaupten, dass wir den richtigen Weg gewählt haben.“

So viele Rückkehrer sind in Quarantäne In den letzten zwei Wochen haben 15 Personen ihre Rückkehr aus Schweden im Gesundheitsamt Rostock angezeigt und sich in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte die Hansestadt am Freitag mit. Im Landkreis Rostock befinden such derzeit 18 Einwohner in Quarantäne, darunter 17 Schwedenurlauber. Wie der Landkreis Nordwestmecklenburg mitteilt, sind derzeit zwölf Reiserückkehrer in Quarantäne, zehn davon kommen aus Schweden. Zwei weitere Reisende aus Schweden legten ein Attest vor und wurden von den Maßnahmen befreit. Im Landkreis Vorpommern-Rügen gehen die Behörden ebenfalls von einer Zahl im zweistelligen Bereich aus.

Von Katharina Ahlers