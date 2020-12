Schwerin

Wer künftig aus einem Corona-Risikogebiet in Deutschland zurück nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen möchte, muss in Quarantäne. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Freitagnachmittag an.

Alles, was Sie dazu wissen müssen:

Warum werden die Reiseregeln jetzt verschärft?

„Mobilität ist der Treiber der Pandemie – deshalb müssen wir sie jetzt einschränken“, sagte Manuela Schwesig am Freitag. Dies sehe man in den Gebieten, in denen es viele Pendler gebe. Im Landkreis Nordwestmecklenburg etwa mit seiner Grenze zu Schleswig-Holstein oder auch Schwerin als Landeshauptstadt. Ziel sei es, dass nur die unbedingt nötigen beruflichen und privaten Reisen unternommen werden.

Wird jetzt das Reisen verboten?

Nein, das Reisen bleibt grundsätzlich erlaubt, betont Manuela Schwesig. Es sollte jedoch so weit wie möglich eingeschränkt werden.

Wer muss in Quarantäne ?

Alle Personen, die nach einer Reise in ein Corona-Hochrisikogebiet nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehren, müssen für zehn Tage in Quarantäne.

Wie kann man die Quarantäne abkürzen?

Nach fünf Tagen hat man die Möglichkeit, sich mit einem Corona-Test über das Gesundheitsamt „freizutesten“. Das heißt, wer einen negativen Test nach fünf Tagen Quarantäne vorweisen kann, kann sich danach wieder frei bewegen.

Wer bezahlt den Coronatest?

Der Coronatest, mit dem die Quarantäne verkürzt werden kann, muss von den Reiserückkehrern selbst gezahlt werden. Preise liegen in der Regel zwischen 60 und 170 Euro je Test.

Was ist ein Hochrisikogebiet?

Als Corona-Hochrisikogebiet gilt ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt, wenn die Region in den vergangenen sieben Tagen 200 oder mehr Neuansteckungen je 100.000 Einwohner hatte (7-Tages-Inzidenz). Aktuelle Zahlen gibt es auf dem Internetangebot des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Nach aktuellem Stand betrifft die Regelung bundesweit 125 Kreise.

Welche Ausnahme gibt es?

Ausgenommen sind Besuche der Kernfamilie. Als Kernfamilie gelten Ehemann sowie Ehefrau, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern. Wer diese Personen besucht, muss bei der Rückkehr nicht in Quarantäne, egal wie hoch die Inzidenz am Reiseziel ist.

Wie ist es mit Reisen innerhalb von MV?

Innerhalb von MV können sich die Bürger weiter frei bewegen und hin- und herfahren. Jeder kann sich gegenseitig besuchen – aber es sollte wenig davon Gebrauch gemacht werden.

Wie ist es bei Reisenden, die aus dem Ausland zurückkehren?

Wer von einer Auslandsreise nach MV zurückkehrt, der muss in Quarantäne, wenn die 7-Tages-Inzidenz im Reiseziel 50 oder höher ist. Reiserückkehrer können sich nach fünf Tagen testen lassen und ihre Quarantäne so verkürzen.

Dürfen Touristen und Tagesausflügler kommen?

Touristische Reisen sowie Tagesausflüge aus anderen Bundesländern nach MV sind verboten.

Was ist mit Freunden und entfernten Verwandten?

Auch entfernten Verwandten und Freunden ist die Einreise nach MV nicht erlaubt.

Wie wird die Regelung kontrolliert?

Manuela Schwesig kündigte verstärkte Kontrollen insbesondere an den Landesgrenzen von Mecklenburg-Vorpommern an.

Ab wann gilt die neue Regelung?

Die Quarantäne-Verordnung tritt am Samstag (19.12.2020) in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit.

Welche Kritik gibt es?

Kritik kommt vom Koalitionspartner: Die CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Ehlers, Matthias Manthei, Daniel Peters und Marc Reinhardt bezeichnen die Quarantäne-Regeln als unverhältnismäßig. „Der heutige Beschluss kommt einen Ausreiseverbot gleich und trifft vor allem Menschen ohne Familie, die an den Feiertagen Freunde besuchen möchten. 30 Jahre nach der Deutschen Einheit ist das ein verheerendes Signal.“ Das Virus aber lasse sich nicht aussperren.

Auch die Linke sprach von Aktionismus: Entweder gehen alle in Quarantäne, die aus einem Hochrisikogebiet kommen – dies auch innerhalb des Landes MV – oder man belässt es bei den aktuell bestehenden Regelungen. „Wir sind für Letzteres“, sagte Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg.

Von Robert Berlin und Axel Büssem