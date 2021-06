Reiserückkehrer: Schwesig fordert Kompetenzen vom Bund für Corona-Regeln zurück

Schwerin

Manuela Schwesig (SPD) lässt nicht locker: Die Ministerpräsidentin hat am Dienstag in Schwerin erneut gefordert, dass es für Reiserückkehrer aus Ländern, in denen die gefährliche Delta-Mutation des Corona-Virus grassiert, schärfere Regeln geben müsse. Ihr Vorschlag: Wer als Urlauber zum Beispiel aus Portugal nach Hause kommt, braucht einen Negativ-Test – und muss sich nach fünf Tagen Quarantäne erneut testen lassen. Oftmals schlügen die ersten Tests nämlich nicht an, später stelle sich aber doch eine Infektion heraus.

„Wir müssen dafür sorgen, dass sich ein Fehler nicht wiederholt“, so Schwesig. Im vergangenen Jahr habe MV als erstes Bundesland die Doppeltest-Strategie eingeführt, andere nicht. Wertvolle Zeit sei verloren gegangen. Mittlerweile hat der Bund jedoch die Pandemiebekämpfung an sich gezogen. „Wir als Land können dies nicht mehr allein regeln“, so Schwesig. Sie appelliert an den Bund, entweder die Regeln für Rückkehrer aus Delta-Mutationsgebieten bundesweit zu verschärfen – oder aber wieder Kompetenzen an die Länder abzugeben. „Wir müssen wenigstens zu den Regen kommen wie im letzten Jahr“, so Schwesig. Derzeit seien die Regeln lascher als im Sommer 2020.

Gerade mit Blick auf die im August startende Schule sei es wichtig, die viel ansteckendere Delta-Variante möglichst klein zu halten. Schwesig appelliert erneut: Alle Eltern sollten sich schnellstens impfen lassen, um auch die Kinder mitzuschützen. Sie hoffe auch, dass die Ständige Impfkommission bald eine weitergehende Empfehlung zum Impfen von Kindern ab 12 Jahren gibt. Derzeit gilt dies nur bei Vorerkrankungen.

Von Frank Pubantz