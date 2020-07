Schweden ist in der Corona-Krise seinen eigenen Weg gegangen, das Land hatte in der Folge mit einer vergleichsweisen hohen Infektionszahl zu kämpfen. Die ausgesprochene Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wurde am Dienstag aufgehoben. Wir erklären, was das für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet und was Urlauber jetzt wissen sollten.