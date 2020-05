Reisewelle zu Pfingsten: Bisher keine Staus in MV

Rostock

Das lange Pfingstwochenende hat auf den Straßen des Urlaubslandes Mecklenburg-Vorpommern entspannt begonnen. Die beiden Polizeipräsidien des Landes in Rostock und Neubrandenburg berichteten von rollendem Reiseverkehr ohne Zwischenfälle. Staus habe es bislang keine gegeben, hieß es am Samstagnachmittag.

Pfingsten erster Saisonhöhepunkt

Zu Pfingsten kommen erstmals seit dem Corona-Lockdown im März wieder zahlreiche Gäste aus anderen Bundesländern für einen Urlaub in den Nordosten. Die Hotels dürfen aber nur 60 Prozent ihrer Bettenkapazitäten belegen. Pfingsten gilt als erster Saisonhöhepunkt und gerade an der Küste waren in den Vorjahren viele Häuser komplett ausgebucht.

