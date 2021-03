Eine Patientin (49) ist nach einer Corona-Impfung mit Astrazeneca an der Uniklinik in Rostock gestorben. Einen Zusammenhang schließt die Klinik nicht aus, will den Impfstoff aber nicht stoppen. Der Fall wurde auch dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Die Klinik rechnet zeitnah mit dem Untersuchungsergebnis.