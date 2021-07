Neubrandenburg

Am späten Freitagabend kam es am Reitbahnsee zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Der 35 Jahre alte Fahrer eines Pkw fuhr gegen 21:50 Uhr auf dem Parkplatz der dortigen Wasserskianlage einen Mann im Alter von 33 Jahren an. Der Fußgänger prallte dadurch auf die Windschutzscheibe. Durch den Aufprall und das Auseinanderbrechen der Scheibe verletzte er sich leicht und musste später im Klinikum behandelt werden.

Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin vom Unfallort, konnte von den Polizeibeamten allerdings wenig später an seiner Wohnanschrift befragt werden. Die Beamten stellten Beschädigungen am Fahrzeug sowie an der Windschutzscheibe fest. Der 35-Jährige fiel zudem durch eine deutliche Alkoholisierung auf. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,54 Promille und eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Wegen seiner Verletzungen musste er wenig später im Klinikum behandelt werden.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von RND/ots