Reportage - Ein Abenteuer in der Einsamkeit: So war mein Vier-Tage-Ritt in Mecklenburg-Vorpommern

Eine Reise der besonderen Art: LN-Reporterin Rabea Osol berichtet, wie sie innerhalb weniger Tage mehr als 80 Kilometer auf dem Pferd zurücklegt. Fernab von Internet, Tourismus und Corona.