Film-Crew in Mecklenburg - ZDF-Serie „Kreuzfahrt ins Glück“: So wurde auf dem Reiterhof in Klein Nienhagen gedreht

Für die ZDF-Serie „Kreuzfahrt ins Glück“ wurde kürzlich unter anderem in Bad Doberan und Heiligendamm gedreht – und auch in Klein Nienhagen (Kreis Rostock). Bianca und Jan Glöe stellten dafür ihren Reiterhof und Pferde zur Verfügung. Damit wurde der Hof bereits zum dritten Mal Schauplatz für einen Fernsehfilm. Diesmal allerdings durften sogar die Pferde mitmachen.