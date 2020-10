Schwerin

MV-Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) nennt es den „Landeswumms“. 2,85 Milliarden Euro Neuverschuldung für den Kampf gegen die Corona-Krise hat das Regierungskabinett am Dienstag in Schwerin beschlossen. Damit sollen Schulen, Krankenhäuser, angeschlagene Unternehmen und Kommunen unterstützt werden. Dies sei nötig, um Investitionen anzukurbeln, Steuerausfälle zu kompensieren, die Wirtschaft am Leben zu halten, um „die schwerste Rezession in der Geschichte unseres Landes“ zu bekämpfen.

Ländervergleich: MV bei neuen Schulden weit vorn

Allerdings wachse der Schuldenberg des Landes damit auch auf Rekordniveau. Im Vergleich der Bundesländer liegt MV bei der Neuverschuldung auf Rang fünf, gemessen am Anteil des Haushaltsvolumens. Nach Bayern, Schleswig-Holstein, Hessen und Nordrhein-Westfalen nimmt bislang kein anderes Bundesländer im Verhältnis zum Gesamthaushalt höhere Kredite auf, um die Auswirkungen der Pandemie abzufedern. Damit wächst die Pro-Kopf-Verschuldung in MV auf einen Schlag von gut 5000 auf fast 6800 Euro – für jedes Kind, jeden Erwachsenen.

Der größte Brocken der 2,85 Milliarden gilt mit 481 Millionen Euro der Gesundheit. Damit sollen unter anderem Kliniken und Universitätsmedizinen modernisiert werden.

Weitere 387 Millionen Euro stehen für Kommunen auf dem Zettel. Damit sollen vor allem Steuereinbrüche abgefangen und Investitionen gesichert, außerdem der Breitbandausbau forciert werden.

400 Millionen Euro sind für schnellere Digitalisierung von Verwaltungen gedacht.

Mit weiteren 101 Millionen Euro kann die Wirtschaft rechnen, damit Firmen gut durch den Corona-Winter kommen.

255 Millionen Euro sollen zusätzlich in die Bildung investiert werden: digitale Ausstattung an Hochschulen und Schulen plus Fortbildung für Lehrer. „Wir brauchen dieses Geld, um uns gegen Corona zu stemmen“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD).

Schuldenberg soll ab 2025 wieder abgetragen werden

Die neu aufgenommenen Schulden will das Land ab 2025 über 20 Jahre zurückzahlen. Dies bedeutet dann eine zusätzliche Belastung pro Jahr von 142 Millionen Euro. Alles sei regelkonform, versichert Meyer. „Wir nutzen in dieser Notsituation das Zulässige.“

