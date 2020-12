Schwerin

Der Schweriner Landtag hat am Donnerstag mit dem Nachtragshaushalt den Weg für eine Rekordverschuldung Mecklenburg-Vorpommerns frei gemacht. 2,15 Milliarden Euro extra kann die Landesregierung im Kampf gegen die Corona-Krise einsetzen, beschlossen von SPD, CDU und Linken. Weitere 700 Millionen Euro waren bereits besiegelt. Die AfD kritisiert den Haushalt dagegen als verfassungswidrig, da zwei Drittel der genannten Summe nichts mit Corona zu tun hätten.

Rund 481 Millionen Euro mehr sind im Bereich Gesundheit geplant. Damit sollen unter anderem Kliniken und Universitätsmedizinen modernisiert werden. Weitere 387 Millionen Euro gibt es für Kommunen. Damit sollen vor allem Steuereinbrüche abgefangen und Investitionen gesichert, außerdem der Breitbandausbau forciert werden. 400 Millionen Euro sind für schnellere Digitalisierung von Verwaltungen gedacht. Mit weiteren 101 Millionen Euro kann die Wirtschaft rechnen, damit Firmen gut durch den Corona-Winter kommen. 255 Millionen Euro sollen zusätzlich in die Bildung investiert werden: für digitale Ausstattung an Hochschulen und Schulen plus Fortbildung für Lehrer. Mit rund 300 Millionen Euro Kredit sollen geringere Steuereinnahmen kompensiert werden. Die neuen Schulden sollen bis 2044 beglichen werden.

Das Paket hatten SPD und CDU geschnürt, die Linke stimmte zu, weil unter anderem ihre jahrelange Forderung der Schulsanierung im Finanzpaket bedacht ist. Die SPD/CDU-Koalition habe in Vorjahren „vieles verschlafen“, so Jeannine Rösler. Sie fordert eine Sonderabgabe für Mehrfach-Millionäre, um die Pandemie-Kosten auszugleichen.

Von einem „historischen Nachtragshaushalt“ spricht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Es handele sich um Nothilfen für die Wirtschaft und Investitionen, die für die Zukunft des Landes wichtig seien. Egbert Liskow ( CDU) erklärte: „Wir können in einer Krise nicht kleckern, sondern müssen klotzen.“

AfD droht mit Klage – und sei es erst nach den nächsten Wahlen

Die AfD dagegen sieht den Haushalt als verfassungswidrig an, weil er viele Posten beinhalte, die nichts mit der Pandemie zu tun hätten. Gunter Jess spricht von einer „Schuldenorgie“ oder „Betrug an der nächsten Generation“, die die Schulden zu tragen habe. Die AfD prüfe eine Klage gegen das Finanzpaket. Ihr Problem dabei: Dafür hat die Fraktion allein zu wenig Stimmen im Parlament. Jess deutet an, dass eine solche Klage auch folgen könne, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Landtag 2021 geändert haben sollten. Kritisch äußerten sich auch Bund der Steuerzahler und Landesrechnungshof zum Schulden-Haushalt.

Den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit weisen sowohl Schwesig als auch Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) zurück. Meyer: „Die Neuverschuldung ist pandemiebedingt.“ Alle Zusagen zu zum Beispiel kostenfreier Kita, mehr Polizeistellen oder besserer Bezahlung von Grundschullehrern würden eingehalten.

