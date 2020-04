Religiöse Zusammenkünfte in MV möglicherweise ab 4. Mai erlaubt

Schwerin

Kirchen und Glaubensgemeinschaften in Mecklenburg-Vorpommern können voraussichtlich in zwei Wochen wieder zu religiösen Ritualen zusammenkommen. „Wir arbeiten gemeinsam an einer Regelung, die ab dem 4. Mai gelten soll“, erklärte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU), die in der Landesregierung für Religionsfragen zuständig ist, am Montag. Dem war eine Telefonkonferenz mit Vertretern von Kirchen und Glaubensgemeinschaften vorausgegangen.

Es gebe erste Hygienepläne und Schutzkonzeptentwürfe, sagte Hoffmeister. Wichtig sei, dass die Abstandsregeln eingehalten würden. „Überlegungen stellen wir noch darüber an, ob und welche Personenzahlbeschränkung verhältnismäßig wäre.“

Konzepte in dieser Woche vorgelegt

Alle Gemeinschaften wollten diese Woche Konzepte vorlegen, die mit dem Gesundheitsministerium beraten werden sollen. Hoffmeister sagte weiter, sie wolle sich dafür einsetzen, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften Schutzmasken und Hygienemittel bekommen.

„Ich bin mir bewusst, dass die Religionsausübung ein besonders hohes Gut darstellt und gerade in diesen Zeiten für viele Menschen gelebter Glaube Kraft und Zuversicht spendet“, betonte die Ministerin. Dennoch sei nach allem, was bislang über das neuartige Coronavirus bekannt sei, noch Geduld „in unser aller Interesse“ notwendig.

Alle Glaubensgemeinschaften haben den Angaben zufolge ihren Verzicht auf Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen bis zum 3. Mai erklärt.

