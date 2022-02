Rostock

Arm im Rentenalter: Jede zweite Frau und jeder zweite Mann in Mecklenburg-Vorpommern, die/der 40 Jahre lang gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt hat, erhält im Ruhestand derzeit trotzdem weniger als 1200 Euro. Dies geht aus einer aktuellen Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor.

Die Rentenbezüge in Ost und West klaffen demnach immer noch weit auseinander. Während im alten Bundesgebiet zwei Drittel der Rentner nach 40 Arbeitsjahren netto mehr als 1200 Euro im Monat haben, überwiegt im Osten der Anteil mit kleinen Renten. In MV erhalten demnach derzeit 126 701 Männer und Frauen eine geringere Rente als 1200 Euro, 123 553 liegen darüber. Nach 45 Arbeitsjahren liegen immer noch 60 133 Rentner unter der genannten Monatsrente, 83 803 haben mehr.

„Wenn 40 Versicherungsjahre nicht vor Altersarmut schützen, haben wir einen Systemfehler in der Rente“, erklärt Dietmar Bartsch, Bundestagsabgeordneter der Linken aus Prerow, zu dieser Statistik. „Die Zahlen sind Ergebnis jahrzehntelanger fehlgeleiteter Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik“, so Bartsch. „Ostdeutschland droht zum Minirentenland zu werden. Lebensleistung muss sich in der gesetzlichen Rente deutlich mehr lohnen.“

Aus seiner Sicht belegen die Zahlen, dass die beschlossene Grundrente unzureichend sei. Die Ampel-Koalition in Berlin sollte daher „eine neue Haltelinie einziehen“. Bartsch: „Niemand darf mit 40 Versicherungsjahren unter 1200 Euro Rente fallen.“

Von Frank Pubantz