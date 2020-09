Die Kosten bleiben, doch die Rente fällt meist deutlich niedriger als das bisherige Gehalt aus: Für eine sorgenfreie Rente müssen Arbeitnehmer Geld auf die hohe Kante legen. Doch wie viel sollte in die Altersvorsorge in den Kreisen und kreisfreien Städten in MV gesteckt werden? Eine neue Studie gibt Auskunft.