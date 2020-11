Rostock

Geringe Löhne, mickrige Renten: Senioren in MV dürften in kommenden Jahren bei der Rente gegenüber denen in anderen Bundesländern weiter den Kürzeren ziehen. Grund: Bis zum Jahr 2025 verschwindet per Gesetz eine Regelung, die trotz des Lohngefälles Ost-West bei der Rente Ausgleich schaffen soll. Dietmar Bartsch, Bundestagsabgeordneter der Linken aus Prerow, fordert Korrektur. Sonst drohe Altersarmut.

Kommentar: Ein Armutszeugnis für die Gesellschaft

Anzeige

Rentenformel: Ein Wert im Osten sinkt – einer steigt leicht

Bei der Höhe der Altersrenten ist MV im Ländervergleich weit unten zu finden. 1306 Euro bekam jeder Rentner laut Deutscher Rentenversicherung 2019 pro Monat brutto (Männer: 1405, Frauen: 1197). Spitze: Im Saarland lag der Schnitt bei 1545, in Nordrhein-Westfalen bei 1522 Euro. Hinter MV rangieren nur Sachsen-Anhalt (1299) und Thüringen (1292). Dabei profitieren die Ostländer von einer Sonderregel: Da die Löhne geringer sind, wird der Rentenanspruch derzeit um sieben Prozent höher bewertet. Noch. In kommenden Jahren wird der Faktor sinken, 2025 ganz verschwinden (siehe Rechenbeispiel).

Im Gegenzug soll aber der Rentenwert – weiterer Baustein der Renten-Formel – in den neuen Ländern (aktuell 97,2 Prozent) ab 2025 zu dem im Westen aufschließen.

Rechenbeispiel: Bleibt der Lohn gleich, sinkt die Rente Bei einem Jahresverdienst von 31 200 Euro (Monat: 2600) wird einem Arbeitnehmer im Osten für die Rente folgender Betrag angerechnet:2018: 35 094 Euro (Ost-Faktor: 1,125);2019: 33 821 Euro (1,084);2020: 33 384 Euro (1,07);2021: 32 947 Euro (1,056);2022: 32510 Euro (1,042);2023: 32 073 Euro (1,028);2024: 31 637 Euro (1,014);2025: 31 200 Euro (Ost-Faktor entfällt). Heißt: Binnen sieben Jahren sinkt der für die Rentenberechnung herangezogene Jahresverdienst um knapp 3900 Euro. Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Dietmar Bartsch Quelle: Frank Söllner

Der Wegfall des Renten-Faktors Ost aber habe Folgen. „Die Angleichung ist faktisch mit einer Rentenkürzung für die heutigen Arbeitnehmer im Osten verbunden“, moniert daher der Linke Bartsch. „Das fördert Altersarmut.“ Er fordert: Der „erhebliche Lohnunterschied“ in Ost und West müsse auch weiterhin in der Rente berücksichtigt werden.

30 Jahre nach der Deutschen Einheit klafft immer noch eine Lücke zwischen Renten in Ost und West. Da die Löhne hier deutlich geringer ausfallen, wirkt sich dies auch dauerhaft auf die Renten aus. Bei Einkommensvergleichen liegt MV derzeit rund 20 Prozent unter Bundesschnitt.

Mehr zum Thema:

Männer in MV erhalten geringste Rente im Bundesvergleich

2400 Euro Eigenanteil im Monat: So werden Pflegebedürftige in MV zum Sozialfall

Als richtig schätzt Uwe Polkaehn, Chef des DGB Nord, die Angleichung des Rentenfaktors ein. Aber: „Das Problem von Armut ist nicht über die Renten zu lösen.“ Polkaehn fordert weniger prekäre Beschäftigung, einen Abbau des Niedriglohnsektors, dazu mehr Tarifbindung. „Gute Löhne bedeuten dann letztlich auch gute und armutsfeste Renten.“

Schwesig : die Grundrente ab 2021 als Ausgleich

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) stimmt ein: „Wir müssen die Lohnangleichung weiter voranbringen.“ Heißt: mehr Tariflohn. Weiterer wichtiger Ausgleich sei die Grundrente ab 1. Januar 2021. „Sie stellt diejenigen Rentnerinnen und Rentner besser, die trotz lebenslanger Arbeit nur niedrige Renten zu erwarten haben.“ Die Angleichung der Rentenberechnung halte sie für richtig.

CDU-Bundestagsabgeordneter Eckhardt Rehberg zählt die Ost-Rentner dagegen „zu den Gewinnern der Deutschen Einheit“. Die jahrelange Hochwertung der Einkommen hier führe dazu, dass Arbeitnehmer mehr Rentenanspruch erwerben als im Westen – „bei gleichem Lohn“. Hier liegt die Krux: Die Einkommen sind nicht gleich. Auch im Vorjahr war MV Lohnkeller im Vergleich der Bundesländer.

Lesen Sie auch

Von Frank Pubantz