Rentenerhöhung ab 1. Juli: Steuerberater gibt Antworten zu den wichtigsten Fragen

In den westdeutschen Bundesländern steigen die Renten zum 1. Juli um 3,45 Prozent, in Ostdeutschland gibt es ein Plus von 4,20 Prozent. Zu den Rentenerhöhungen gibt es eine Vielzahl von Leserfragen.

Die OZ sprach mit Steuerberater Ralf Miereck aus Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte), der dem Ausschuss Berufsarbeit der Steuerberaterkammer MV angehört. Hier einige wichtige Fragen und Antworten:

Meine Frau und ich beziehen nur unsere Altersrenten. Müssen wie auch eine Steuererklärung abgeben, wenn wir unter dem aktuellen Grundfreibetrag für Ehepaare in Höhe von 18 816 Euro liegen?

Nein, es ist auch vom Finanzamt nicht zu erwarten, dass eine Aufforderung kommt.

Ich habe gehört, dass das Finanzamt von den auszahlenden Stellen die Rentenbezugsmitteilungen erhält. Die Behörde kennt also meine Alterseinkünfte. Erhalte ich automatisch eine Aufforderung vom Amt, eine Steuererklärung abzugeben?

Für seine Steuerangelegenheiten ist jeder Bürger zunächst selbst verantwortlich. Wer mit seinen Alterseinkünften den Grundfreibetrag übersteigt, sollte entweder vorsorglich eine Erklärung abgeben oder Auskunft beim Steuerberater einholen. Es ist also besser, selber aufmerksam sein.

Die Werbungskostenpauschale beträgt derzeit 102 Euro. Was kann ich hier alles geltend machen? Darf ich auch die Beerdigungskosten für meinen Mann absetzen?

Beerdigungskosten sind grundsätzlich keine Werbungskosten. Es kann sich um außergewöhnliche Belastungen handeln. Die können aber nur geltend gemacht werden, soweit ihnen kein Erbe gegenübersteht.

Ich bin 81 Jahre alt. Mein Mann verstarb vor zwei Jahren. Wir mussten als Rentner noch nie eine Steuererklärung abgeben. Nun hörte ich, dass ich aufgrund der Witwenrente dies wahrscheinlich tun muss. Welchen Betrag dürfen meine Alters- und die Witwenrente nicht überschreiten?

Es fällt keine Steuer an, wenn der Grundfreibetrag von etwa 9408,00 Euro nicht überschritten wird.

Ich habe keine Kinder, die mir helfen können, und soll erstmals eine Steuererklärung abgeben. Senken die Kosten für den Steuerberater meine Steuerschuld?

Die Kosten des Steuerberaters für die Anlage „R“, wie Rentner, können als Werbungskosten abgezogen werden, wenn sie den Betrag von 102,00 Euro übersteigen.

Was versteht man unter einem sogenannten Gnadensplitting?

Für Rentner ist eher das „Witwensplitting“ maßgebend. Hier kann man noch in dem auf den Todesfall folgenden Jahr nach der Splittingtabelle abrechnen, wenn man zuvor zusammen veranlagt war.

5,12 Millionen Senioren steuerpflichtig Die durchschnittliche Altersrente in MV lag laut Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung 2018 nach mindestens 35 Versicherungsjahren bei 1113 Euro. Damit rangierte MV rein statistisch an drittletzter Stelle im Bundesvergleich. Schlusslichter bildeten Sachsen-Anhalt mit 1110 Euro und Thüringen mit 1102 Euro. Zum Vergleich: An der Spitze rangierten das Saarland (1343 Euro) und Nordrhein-Westfalen (1323 Euro). Im Veranlagungszeitraum 2017 wurden laut Landesregierung in den Finanzämtern von MV 112 124 Steuerfälle mit Renteneinkünften (Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwen-/Witwerrente, Waisenrente) geführt. Bei diesen waren die Personen über 65 Jahre alt. Durch das Rentenplus zum 1. Juli steigt die sogenannte Standardrente auf 1538,55 Euro im Westen sowie auf 1495,35 Euro im Osten. 2020 werden insgesamtrund 5,12 Millionen Senioren steuerpflichtig sein – fast jeder vierte Rentner.

Ich bin 78 Jahre alt. Nun erhielt ich eine Nachforderung vom Finanzamt in Höhe von 450 Euro, da ich neben meiner Altersrente seit zwei Jahren auch eine kleine Witwenrente beziehe. Kann ich diesen Betrag in Raten zahlen? Und welchen Zinssatz darf das Amt maximal von mir verlangen? Sind sechs Prozent wirklich erlaubt?

Beim Finanzamt kann man Stundungen und Teilzahlungen bei Bedürftigkeit beantragen. Mit dem Antrag kann man einen Vorschlag zur Ratenzahlung unterbreiten. Häufig folgen die Ämter diesen Anträgen. Der Zinssatz von sechs Prozent steht aber so im Gesetz. Allerdings liegt hinsichtlich des Zinssatzes eine Verfassungsbeschwerde vor, was die Finanzverwaltung zum Anlass genommen hat, Zinsfestsetzungen grundsätzlich vorläufig vorzunehmen. Man kann im Stundungsantrag auch den Antrag stellen, auf eine Zinsfestsetzung zu verzichten (Billigkeitsmaßnahme).

Seit 2003 bin ich Altersrentner. 50 Prozent meiner Altersbezüge werden versteuert. Kann sich dieser Satz noch erhöhen?

Nein, dieser Anteil an den für die Besteuerung heranzuziehenden Altersbezügen bleibt ein Leben lang gleich und verändert sich nicht. Nur die Rentenanhebungen sind jeweils zu 100 Prozent für die Besteuerung heranzuziehen.

Mir wurde vom Arbeitgeber eine zweijährige Altersteilzeitregelung eingeräumt. Er zahlt zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Sind diese steuerfrei?

Nein, sie sind steuerpflichtig.

Von Volker Penne