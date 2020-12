Weil er weiter sein Luxusleben führen wollte, hat ein Rentner in MV mehr als 750 000 Euro an Steuern hinterzogen. Er war sich sicher, die „Zauberformel der Steuervermeidung“ gefunden zu haben. Der Betrug in 15 Fällen flog allerdings auf. Am Freitag wurde er am Landgericht Rostock verurteilt.