Er stach mit einer Gartenschere auf sie ein – auch als sie schon wehrlos war: Der taubstumme Oleh T. hat im September 2019 eine 79 Jahre alte Frau in Güstrow getötet. Immer wieder hatte die frühere Lehrerin an einer Gehörslosen-Schule ihm geholfen, an diesem Tag weigerte sie sich. Das wurde ihr zum Verhängnis.