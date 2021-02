Restaurants an Autobahnen in MV dicht: Trucker werden zu Selbstversorgern

Glasin/Rostock

In der Raststätte Fuchsberg an der Autobahn 20 stehen die Stühle auf den Tischen. Aufsteller mit Zeitschriften blockieren den Gaststättenbereich: Gesperrt – wegen Corona! Essen gibt es nur im Bistrobereich: belegte Brötchen, Bouletten, Bockwurst, Sachen zum Mitnehmen halt.

Draußen auf dem Parkplatz rollt ein Lkw vor, Göllner Spedition steht auf dem Anhänger. Trucker Alexander Dorkewitz hält aber nicht zum Essen an der Raststätte zwischen Rostock und Wismar. Er muss die großen Außenspiegel putzen, die verschmiert sind vom Salz, das an diesem Wintermorgen von den Fahrbahnen aufgewirbelt wird.

Anzeige

Einkauf für die ganze Woche

Dorkewitz hat für die Spedition aus Nienburg/Weser (Niedersachsen) Maschinenteile bei einem Betrieb auf der Insel Rügen abgeliefert. Jetzt ist er auf dem Rückweg Richtung Westen, nach Hamburg, neue Ladung aufnehmen. Zum Essen hat er gerade keine Zeit, aber alles dabei: „Ich kaufe schon immer vorher für die ganze Woche ein“, erklärt der Trucker und zeigt eine Kiste mit Dosengerichten.

Die Brummi-Fahrer sind im Lockdown zu Selbstversorgern auf den Autobahnen geworden. Zum einen, weil das Raststätten-Catering mit den gesperrten Restaurants momentan eh nicht viel hergibt. Zum anderen: „Mir ist das Essen in den Raststätten zu teuer“, sagt Dorkewitz, der – wenn er die Zeit hat – sich lieber die Dosen auf dem Gaskocher warm macht, natürlich nicht im Lkw, sondern draußen auf dem Parkplatz.

Shops geöffnet, Restaurants geschlossen

Der Lockdown sorgt an den Autobahn-Raststätten und Autohöfen in MV und ganz Deutschland bis mindestens zum 14. Februar für Einschränkungen, teilt der ADAC mit. Die Shops seien zwar geöffnet, Restaurantbetriebe aber „laut behördlichen Vorgaben“ geschlossen. Allerdings hätten die Raststätten von Tank & Rast, mit rund 400 Anlagen den Angaben zufolge der weitaus größte Betreiber in Deutschland, ihr gastronomisches Angebot mit kalten und warmen Gerichten zum Mitnehmen erweitert.

Von diesem Angebot hält Lkw-Fahrer Dietmar Hagel aus Rendsburg (Schleswig-Holstein) nicht viel. Das Essen sei kaum genießbar, sagt er auf dem Weg aus der Raststätte zu seinem Lkw auf dem Fuchsberg-Parkplatz: „Wer möchte schon jeden Tag von Bockwurst leben?“ Auch Hagel ist zum Selbstversorger geworden, bereitet sich schon mal Schnitzel mit Gemüse auf dem eigenen Kocher zu. „Das ist zwar umständlich, aber immer noch besser als die Sachen aus den Raststätten“, sagt der Trucker.

Toilettenmangel beim Be- und Entladen

Ein großes Problem im Lockdown sei die sanitäre Versorgung. Das gelte zwar nicht für die Raststätten, wo die sanitären Anlagen inklusive Fernfahrerduschen laut ADAC für alle Reisenden zugänglich sind, aber für viele Betriebe, denen die Trucker die Ladungen liefern. „Viele Firmen stellen Dixi-Klos hin, weil sie nicht wollen, dass die Fahrer bei ihnen auf Toilette gehen“, sagt Hagel. Die Bedingungen seien oft „katastrophal“.

Dass viele Betriebe, bei denen die Lkw be- und entladen werden, den Fahrern den Zugang zu ihren sanitären Einrichtungen verbieten, sei eine große Belastung für die Fahrer, betont auch der Präsident des Landesverbands des Verkehrsgewerbes Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Heinbokel. Beispielsweise, wenn die Fahrer manchmal stundenlang im Hamburger Hafen auf die Entladung warten müssten – ohne richtige Toilette in der Nähe. „Das geht gar nicht – da muss dringend ein Umdenken stattfinden“, sagt Heinbokel.

Weniger Verkehr und weniger Staus

Auf dem Parkplatz an der Raststätte Fuchsberg legt jetzt auch Robert Radke einen kurzen Stopp ein, um die Spiegel am Lkw sauber zu machen. Radke stammt aus Polen und ist für das Lkw-Center-Petersen mit Standorten in Rostock, Stavenhagen und Stralsund unterwegs. Der Trucker aus der Nähe von Stettin hat sich in Polen mit Lebensmitteln eingedeckt: Käse, Wurst, Brot, auch selbst gemachten Salat. In Polen sei die Situation auf den Raststätten ähnlich: „Da haben die Restaurants auch geschlossen“, sagt der 42-Jährige und fährt weiter auf der Autobahn 20 Richtung Westen.

Auch Alexander Dorkewitz hat die Spiegel geputzt und macht sich wieder auf den Weg. Und er kann dem Lockdown sogar noch etwas Gutes abgewinnen: „Zum Fahren ist das besser – es ist nicht so viel Verkehr auf den Straßen und es gibt weniger Staus.“

Von Axel Meyer-Stöckel