Restaurants beklagen nicht eingehaltene Reservierungen – Das sind Ideen der OZ-Leser

Wegen der Corona-Krise muss in Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern in den meisten Fällen vorher reserviert werden. Doch viele Gäste ignorieren ihre Termine, kommen nicht, ohne Bescheid zu sagen. Manch OZ-Leser sieht sich bestätigt, wenn in etwaigen Zusammenhängen von einer Ich-Gesellschaft die Rede ist.

René Lohrbeer notiert: „Das zieht sich durch mehrere Branchen. Es gibt ja auch genügend Leute, die, wo es möglich ist, Unterkünfte kostenlos buchen und sich einen Tag vor der Reise für eines der fünf bis zehn ausgesuchten Ziele entscheiden. Jamie Hunter würde wie folgt vorgehen: „Wenn man reserviert und nicht pünktlich erscheint, dann wird genau 15 Minuten gewartet und dann wird der Tisch an jemand anderen gegeben. Solche unverschämten Gäste braucht kein Mensch.“

„Der Tisch könnte an andere Gäste weitergegeben werden“

Steffen Adelsberger setzt hinzu: „Wenn man zu spät kommt, ist die Bahn, der Bus, das Flugzeug weg.“ Warum könne das nicht auch in der Gastronomie in der Weise praktiziert werden?, fragt Adelsberger. „Der Tisch könnte an andere Gäste weitergegeben werden.“

Stephanie Both schlägt das folgende Szenario vor: „Vielleicht sollte man mit den Reservierungen aufhören. Und mal ein Tipp am Rande: Die Gäste sollten nach dem Essen gehen und den nächsten Gästen Platz machen. So bekommt man mehr Gäste rein und auch der Umsatz erhöht sich. Das ist in Amerika Tagesgeschäft.“ Annegret Müller gibt zu bedenken: „Bei der Bahn hat man bis 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges Anspruch auf den reservierten Platz, warum hier nicht genauso machen?“

Wirte verlangen bei einer Reservierung Geld als Anzahlung

Laut Landesverordnung müssen Tische in Restaurants grundsätzlich reserviert werden. Dazu erklärt der Präsident des Dehoga MV, Lars Schwarz: „Gäste, denen wir vorher abgesagt haben, kommen dann auch nicht mehr spontan vorbei“. Den Tisch nach einer Wartezeit von 15 oder 30 Minuten an andere Gäste zu vergeben, sei also auch keine Lösung, so Schwarz. Manche Wirte würden inzwischen sogar schon bei einer Reservierung Geld als Anzahlung verlangen, um die Verbindlichkeit der Buchung zu erhöhen.

Robert Kurowski weiß: „So was passiert täglich und zeigt, wohin sich die Menschheit entwickelt. Kurzsichtig und nur an sich denkende Menschen.“ Jonas Kestern „Völlig richtig. Die Menschen sind nur noch Ich-bezogen und halten selbst selbstverständliche Umgangsformen nicht mehr ein.“ Dirk Micheel ergänzt: „Statt uns gegenseitig zu unterstützen und uns zu helfen, machen wir es uns schwer. Das zeigt, dass wir mit einer Krise nicht umgehen können. Schade.“

Ansonsten geht ihm die Anzahlung eben flöten“

Cornelia Franke meint, dass eine Anzahlung ein gutes Mittel sei. „Schlimm genug, dass die Gäste nicht mehr auch nur einen Funken Anstand besitzen und absagen.“ Auch Monika Schumacher könne die Forderung nach einer Anzahlung gut verstehen, so schreibt sie es. „Wer reserviert, soll auch kommen. Ansonsten geht ihm die Anzahlung eben flöten.“

Von Juliane Lange