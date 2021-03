Für die angeschlagenen MV Werften in Rostock, Stralsund und Wismar deutet sich eine Zukunftsperspektive an. Weil sich der Kreuzfahrtmarkt zu erholen scheint, will Eigentümer Genting offenbar doch einen zweiten großen Kreuzliner abnehmen. Diese Aussage ist aber an Bedingungen geknüpft.