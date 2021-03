Wismar/Warnemünde/Stralsund

Neue Entwicklungen zu den MV Werften: Die Landesregierung bereitet sich offenbar auf den Notfall vor. Sollte bis Ende März nicht das erhoffte grüne Licht der Bundesregierung für Hunderte Millionen Euro Kredite aus dem Wirtschaftsstabilisierungfonds kommen, müsste es womöglich erneut eine Zwischenfinanzierung geben. Im Gespräch sind gut 60 Millionen Euro.

Muss also das Land noch zwischendurch mit Geld einspringen? Diese Frage hat nach OZ-Informationen unter anderem im Wirtschaftsausschuss des Landtags eine Rolle gespielt. Grund: Da sich die Gutachten zur Zukunftsfähigkeit der MV Werften und auch zu den Chancen des Mutterkonzerns Genting Hongkong weiter verzögern, werde mit einer Entscheidung des Bundes über weitere Millionen-Kredite erst Anfang, Mitte April gerechnet.

Geld wird für Fertigstellung der Global Class dringend benötigt

Den Beschäftigten der MV Werften läuft die Zeit davon. Ursprünglich sollte bis Ende März eine Entscheidung über weitere hohe Millionen-Kredite des Bundes gefallen sein. Das verzögere sich nun weiter, ist zu hören. Das Geld sei notwendig, um das erste Mega-Schiff der Global Class (342 Meter lang) fertigzustellen und weiter Löhne zu zahlen. Gutachten zu Zustand und möglicher Zukunft der MV Werften und Genting lägen immer noch nicht vor.

In der Bundesregierung herrsche nach wie vor Skepsis. „Es wird auf eine politische Entscheidung hinauslaufen“, so ein Insider. Genting-Kreuzfahrt-Boss Colin Au soll derzeit zu Verhandlungen in Deutschland sein. „Wir brauchen die Zwischenfinanzierung“, heißt es aus der Belegschaft.

Wirtschaftsministerium: aktuell keine Antworten

Mehrere Quellen berichten nun von Plänen eines erneuten „Vorschusses“ von mehr als 60 Millionen Euro; das Thema ist in der Landespolitik als streng vertraulich eingestuft. Wie genau dies umgesetzt werden soll, sei offen. Die Landesregierung hofft offenbar, dass der Bund noch einmal Geld vorfristig aus dem Rettungsfonds freigibt. Insgesamt waren mehr als 500 Millionen Euro Kredite für die MV Werften im Gespräch, 193 Millionen Euro hatten Bund und Land im Oktober bereits freigegeben. Denkbar wäre allerdings auch, dass das Land selbst ins Risiko geht, ist zu hören.

Das Schweriner Wirtschaftsministerium hält sich dazu bedeckt. Man könne Fragen zur Zwischenfinanzierung „aktuell nicht beantworten“, so ein Sprecher von Minister Harry Glawe (CDU). Die Landesregierung versuche alles, „um dem Unternehmen in der durch die Corona-Pandemie verursachten Krise zu helfen“.

Die angeschlagenen MV Werften haben eine Umstrukturierung angekündigt. Bis zu 1200 der knapp 3000 Beschäftigten in Wismar, Stralsund und Warnemünde sollen gehen. Vor allem Stralsund wäre stark betroffen. Die IG Metall kämpft um eine Transfergesellschaft, in der Arbeitnehmer weitergebildet werden können.

Kurzarbeit auf den Werften bis Ende des Jahres?

Einem Medienbericht zufolge soll auch die Kurzarbeit für Beschäftigte der MV Werften bis Ende des Jahres verlängert worden sein. Bestätigt ist das nicht, Wirtschaftsministerium und Bundesagentur für Arbeit schweigen dazu. Die MV Werften beantworten Anfragen nicht. Nach OZ-Informationen ist die Kurzarbeit-Verlängerung noch Bestandteil von Verhandlungen.

Wirtschaftsminister Harry Glawe hat sich zuletzt weiter zuversichtlich gezeigt, dass die MV Werften mit Krediten gerettet werden. Man werde alles tun, „was wirtschaftlich verantwortbar ist und wir juristisch mittragen können“, so Glawe. Die Grünen in MV dagegen fordern einen Umbau der maritimen Industrie in MV. Möglichst schnell sollten die Werften bei Neubau oder Modernisierung von Schiffen „Innovationsführer“ werden. Hin zu klimafreundlicher Technologie – mit durch Wasserstoff, Methanol oder Ammoniak angetriebenen Schiffen.

Von Frank Pubantz