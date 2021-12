Rettung der MV Werften: Skepsis in Berlin – Schwesig macht Druck

Wismar/Berlin

In dieser Woche entscheidet sich die Zukunft der MV Werften. Land und Bund müssen für ein schnelles Darlehen in Millionenhöhe den Daumen heben, um die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund vor der Insolvenz zu bewahren. Die Signale aus Berlin sind eher schlecht.

Genting Hongkong, der Mutter-Konzern der MV Werften, hat einen Liquiditätsbedarf von 148 Millionen US-Dollar (130 Millionen Euro) erklärt – Geld, das eigentlich erst 2024 fließen sollte. Das Land will 88 Millionen Dollar übernehmen – der Landtag stimmte vergangene Woche mit großer Mehrheit für weitere Unterstützung – und die Rettung der noch rund 2000 Beschäftigten.

Machtwort von Bundeskanzler Scholz?

Die Gespräche mit der Bundesregierung beschreiben hochrangige Quellen allerdings als sehr schwierig. Grund: Genting habe bisher zu wenige Sicherheiten geliefert. Vor allem das Finanzministerium, seit kurzem FDP-geführt, sehe das geplante Darlehen „sehr kritisch“. Das Bundeswirtschaftsministerium dagegen – Minister: Robert Habeck (Grüne) – würde wohl zustimmen, ist zu hören. Am Ende werde wohl ein Machtwort von Kanzler Olaf Scholz (SPD) nötig sein.

In Schwerin wird die Lage weiter kritisch bewertet. Man arbeite weiter an einer Lösung, heißt es aus der Politik. „Möglicher Erfolg noch offen“, so ein Insider am Dienstag. Die Sitzung des Finanzausschusses im Landtag sei von Mittwoch auf Donnerstag verschoben worden – eben weil viele Fragen ungeklärt seien. Die Regierung will helfen. „Wir haben eine dramatische Situation“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) im Landtag. „Vor Weihnachten“ müsse eine Lösung her.

Allerdings soll auch das zweite Schiff der Global Class (342 Meter lang) kein ernsthaftes Thema mehr sein, berichten Quellen. Das würde bedeuten: Nach der „Global 1“, die zu drei Vierteln fertig sein soll, wäre auf den MV Werften Schluss. Offiziell heißt es dazu aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium: „An einer Lösung wird gearbeitet. Im Fokus steht zunächst die Finanzierung des Weiterbaus der Global 1“, so Sprecher Gunnar Bauer.

FDP in MV: Entscheiden nur nach Fakten

SPD, Linke, CDU und Grüne hatten im Landtag einen Rückenwind-Antrag für das Werften-Darlehen unterstützt. Man müsse das Herz der maritimen Industrie unbedingt erhalten, so der Tenor. Kritiker sprechen dagegen von einer „Inszenierung“. Die Regierungskoalitionen hätten bewusst viel Aufsehen erzeugen wollen – um im Falle eines Scheiterns auf Berlin zeigen zu können. Die AfD lehnte weitere Darlehen strikt ab.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vieles wird also auf die FDP ankommen. Sie enthielt sich im Landtag, weil ihr wichtige Informationen zu Gutachten, also dem Zustand von Genting und den Werften fehlten, so Fraktionschef René Domke. Seit Montag lese er nun die geheimen Unterlagen. Was ihm bisher fehle, sei eine Einschätzung der aktuellen Situation, denn die Unterlagen bezögen sich auf das Frühjahr. „Wir werden unsere Entscheidung nur auf der Basis fundierter Grundlagen treffen“, so Domke.

Schwesig: Grüne und FDP in der Verantwortung

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appelliert an die neue Bundesregierung: „Bisher haben sich Bund und Land immer gemeinsam um die Werften gekümmert. Ich hoffe sehr, dass es so bleibt.“ Ruft sie Kanzler Scholz, ihren Parteigenossen, in der Sache persönlich an? Schwesig: „Ich bin mit Herrn Scholz zum Thema Werften schon lange im Gespräch. Es gibt auch neue Partner in der Bundesregierung. Hier stehen jetzt Grüne und FDP in der Verantwortung, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass unser Schiffbau erhalten bleibt.“

Von Frank Pubantz