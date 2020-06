Die MV Werften sind finanziell angeschlagen, sollen Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro angehäuft haben. Am Dienstag und in den nächsten Tagen entscheidet sich, ob und wie das Land die Standorte in Rostock, Stralsund und Wismar unterstützt. Am Ende könnte der Abbau von Arbeitsplätzen stehen.