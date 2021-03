Genting Hongkong will ein zweites Riesen-Schiff bauen lassen und abnehmen, wenn der deutsche Staat den Werften jetzt in der Krise mit Millionen-Krediten hilft, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Der Landtag soll am Donnerstag einer Zwischenfinanzierung von bis zu 44 Millionen Euro zustimmen.