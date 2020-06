Rettung der MV Werften mit Bedingungen: Welche Veränderungen es geben wird

Schwerin

Die Politik in MV auf einem Kurs: Der Landtag hat sich am Donnerstag einstimmig dafür ausgesprochen, dass zur Rettung der MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund möglichst in wenigen Tagen 175 Millionen Euro aus einer Sicherungsrücklage, der „Lock-Box“, fließen sollen. Kommende Woche werden 17 Banken darüber entscheiden, ob es im Juli auf den Werften weitergeht oder die Insolvenz bevorsteht.

SPD, CDU, Linke und AfD votierten einhellig für einen Antrag der Regierung, der mehr Signalwirkung als rechtliche Verbindlichkeit hat. Ohne dieses Geld könnten die Werften ab Anfang Juli keine laufenden Betriebsausgaben mehr leisten, warnt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Das hieße Insolvenz und womöglich tausendfache Arbeitslosigkeit. Dies müsse verhindert werden. „Hinter den 3100 Arbeitsplätzen stehen Familien“, so Schwesig.

Glawe lobt Genting: Bisher alle Zusagen eingehalten

Die Notwendigkeit zur Finanzspritze für die MV Werften heben Vertreter aller im Landtag vertretenen Parteien hervor. Allerdings könnten diese 175 Millionen Euro nur über den Sommer helfen – 118 Millionen allein zur Begleichung bestehender Schulden – , dann soll der Bund mit 570 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds einspringen.

Botschaft an den Bund: Es reiche in der Corona-Krise nicht, die Lufthansa oder die Autoindustrie mit Staatsgeld über Wasser zu halten; im Norden seien die Werften bedeutsam. Dazu muss der Werften-Mutterkonzern Genting Hongkong ein Zukunftskonzept vorlegen. Auch das Land stellt Bedingungen: Genting müsse die Rücklage schnell wieder auffüllen, Arbeitsplätze sichern oder künftig beim Schiffbau mehr auf Umweltschutz achten.

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) ist zuversichtlich. Genting sei der erste Werften-Eigner im Land, der sich an alle Absprachen gehalten habe. Die Asiaten hätten hier seit 2016 rund 1,6 Milliarden Euro investiert. Dies habe mehr Jobs und Tariflöhne gebracht. Zwei Gutachten bestätigten: Genting sei Opfer der Corona-Krise – und nicht bereits 2019 angeschlagen gewesen.

Abbau von Arbeitsplätzen durch Umstrukturierung?

Allerdings dürfte die Zukunft den Werften starken Wandel bringen. Nach der Luxusyacht „ Endeavor“ und dem ersten Schiff der Global-Klasse (342 Meter lang) würden die MV Werften auf kleinere Kreuzfahrtschiffe der Universal-Klasse umschwenken. Folge: weniger Bedarf an Beschäftigten. Zwei AfD-Abgeordnete im Landtag nahmen nicht an der Abstimmung teil. Ralph Weber vermisst eine „Arbeitsplatzgarantie“ für Werftler in Stralsund. Laut Glawe ist man mit dem Bund über weitere 100 Millionen Euro für die Konstruktion der Universal-Schiffe im Gespräch.

Schwesig appelliert an Skeptiker: Die Staatshilfe sei nötig, da sonst tausende Jobs auf den Werften und bei Zulieferern wegfallen könnten. „Niemand gibt blauäugig Geld“, sagt sie. Die jetzige Situation sei nicht mit früheren Werften-Schieflagen vergleichbar. Die Regierung sei überzeugt, „dass der Kreuzfahrttourismus Perspektiven hat“. Mit der Öffnung der Lock-Box werde das direkte Risiko des Landes für die MV Werften auf 235 Millionen Euro steigen.

Von Frank Pubantz