Rettungseinsatz an der Steilküste: Das Wunder vom Koserower Streckelsberg

Koserow

Diesen Einsatz werden die Freiwillige Feuerwehr Koserow und die Greifswalder Tierrettung Greifswald so schnell nicht vergessen. Für sie trägt dieser Einsatz den Titel „Das Wunder von Koserow“.

Was war passiert: Eine junge Urlauberfamilie aus Dresden ging mit ihrem angeleinten Hund Sandor auf dem Streckelsberg spazieren. Ziel war der Hundestrand, wo sich der 14 Jahre alte Schäferhund-Mischling austoben sollte. „Unser Sandor ist ja schon ein alter Herr. Gesundheitsbedingt, er hatte schon zwei Schlaganfälle und einen Bandscheibenvorfall, kommt es immer mal wieder zu Gleichgewichtsstörungen. Dann torkelt er plötzlich von links oder nach rechts und ist etwas orientierungslos. Aber ansonsten ist er noch total vital“, schildert Maike Krohn, Sandors Besitzerin.

Besitzer kraxelt zu seinem Vierbeiner in die Tiefe

Zusammen mit Ehemann Martin und dem 14 Monate alten Töchterchen im Kinderwagen war sie also auf dem Streckelsberg nahe der dortigen Aussichtsplattform unterwegs, als Sandor plötzlich Gleichgewichtsstörungen bekam und nach links driftete. Durch das nasse Laub und den feuchten Boden verlor der Hund den Boden unter den Füßen und rutschte weg. Zwar versuchte er sich noch zu halten, doch es half nichts. Es ging steil abwärts.

„Zuerst hat mein Mann noch versucht, ihn an der Leine zu halten, doch er verhedderte sich darin, als er den Hang hinunter kullerte“, schildert Maike Krohn. Ihr Mann habe dann die Leine losgelassen, weil er das Tier nicht strangulieren wollte. Denn der Schäferhund-Mischling bringt immerhin staatliche 33 Kilo auf die Waage. Sandor kullerte und kullerte an die 30 Meter tief. „Ich dachte noch, das kann jetzt alles nicht sein, wir sind doch nur gut zehn Minuten von unserer Unterkunft entfernt“, berichtet die junge Frau. Martin Krohn kraxelte dann hinter den Hund ebenfalls den Hang hinab – in der Hoffnung, den vierbeinigen Liebling der Familie doch noch aufzuhalten.

Tierrettung kommt vom Einsatz in Anklam auf die Insel

An einem Baumstamm wurde der Hund zunächst aufgehalten, doch auch da drohte der Vierbeiner durchzurutschen und weiter in die Tiefe zu fallen. Martin Krohn hielt sich daher am Baumstamm fest und versuchte derweil, mit den Knien seinen Sandor aufzuhalten. Aber da eine Bergung für das Paar nicht alleine möglich war, rief Gattin Maike zunächst bei der Feuerwehr an. „Dort sagte man mir, dass dafür die Tierrettung Greifswald zuständig ist, die auch umgehend informiert wurde.“

Klaus Kraft, Chef der Tierrettung war gerade zu einem Einsatz in Anklam. Sofort machte er sich von dort auf den Weg nach Koserow. Sein Zinnowitzer Kollege Dogukan Bernicke war auch vor Ort vor Ort. Sie seilten sich zum Hund ab und begannen mit der Erstversorgung, gaben dem Tier eine Beruhigungsspritze. Zu diesem Zeitpunkt dachte Maike Krohn schon, dass es das mit Sandor war. „Wenn man aus so einer Höhe fällt, können eigentlich die Knochen nicht mehr heil sein“, sagt die Urlauberin.

Maike und Martin Krohn schauen mit ihrem Töchterchen zu, wie Sandor mit der Schleifkorbtrage von den Rettern nach oben gezogen wird. Quelle: Tilo Wallrodt

Rettung mit der Schleifkorbtrage

Die Rettungsaktion machte schnell deutlich, dass zur Bergung des Hundes mehr Einsatzkräfte erforderlich waren. „Also riefen die Mitarbeiter der Tierrettung wieder bei der Koserower Feuerwehr an. Zügig waren die Kameraden vor Ort. Das hat mich sehr beeindruckt, sagt die Dresdnerin. Letztendlich konnte das Tier mit einer Schleifkorbtrage gerettet werden. Umgehend wurde der Hund mit einem geländefähigen Fahrzeug der Gemeinde, einem Strandbuggy, zum Rettungswagen der Tierrettung transportiert.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klaus Kraft fuhr dann mit dem verunglückten Hund, der keinen Mucks von sich gab, sofort zu einer Tierärztin auf der Insel Usedom – Marie-Luise Maack aus Heringsdorf. Die junge Tierärztin kam den Rettern sogar noch bis zur Tankstelle in Bansin entgegen und untersuchte dort direkt vor Ort den Hund. Was sie feststellte, konnten weder Familie Krohn, die hinterher gefahren war, noch Klaus Kraft gleich glauben: Bis auf einen Schock und einer Schramme über dem Auge hat der Schäferhund-Mischling keine Verletzungen davon getragen. „Für uns ist das immer noch unfassbar“, so Maike Krohn.

Sandor feiert jetzt zweimal Geburtstag

Happy End also. Sandor kann jetzt immer zwei Mal im Jahr Geburtstag feiern. Laut Tierärztin hat er Riesenglück – und offenbar eine gute körperliche Konstitution. „Wir sind der Greifswalder Tierrettung und der Koserower Feuerwehr so dankbar, dass sie unseren Hund gerettet hat. Das ist unglaublich“, sagen Maike und Martin Krohn, die sich gegenüber den Helfern erkenntlich gezeigt haben. Gerne wollen die Dresdner wieder an die Küste kommen – „denn hier fühlen wir uns sehr wohl, schließlich stammt mein Mann aus Anklam“, sagt Maike Krohn.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sandor, da ist sich die Familie sicher, wird auch nächstes Jahr wieder dabei sein. „Wenn er in Menschenjahren gerechnet auch schon 98 ist – wer so einen Sturz übersteht, wird ganz alt“, sind sich die Urlauber aus Dresden sicher.

Von Cornelia Meerkatz