Zarrentin

Rettungskräfte suchen am und im Schaalsee nach einer Schwimmerin. Am Dienstagabend hatte die Polizei über Notruf den Hinweis bekommen, dass am Westufer des Schaalsees bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Frau ins Wasser gegangen und nicht zurückgekehrt sei, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Am Ufer fanden die Beamten Kleidungsstücke, die möglicherweise der Frau gehören, wie das Polizeipräsidium Rostock am Mittwoch mitteilte.

dpa