Rostock

Mit Sommerbeginn soll feststehen, ob und wie der deutsche Staat den angeschlagenen MV Werten unter die Arme greift. Aktuell gebe es Gespräche über finanzielle Hilfen aus einem Fonds, eigens geschaffen für Corona-geschädigte Unternehmen, von Bundesminister Peter Altmaier ( CDU), heißt es aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium. „Es liegt ein Antrag auf Unterstützung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds vor“, so Sprecher Gunnar Bauer. Ein Zwischenergebnis werde „bis Ende Juni erwartet“.

Voraussetzung: eigenes Geld und ein Sanierungsgutachten

Zu Modalitäten und einer möglichen Summe hält sich das Ministerium offiziell bedeckt. Nach OZ-Informationen sind zwischen 450 und 550 Millionen Euro im Gespräch, die die MV Werften noch in diesem Jahr erhalten könnten. Eine Bedingung dabei sei: Die Werften und/oder ihr Mutter-Konzern Genting Hongkong aus Malaysia müssten selbst eine ordentliche Summe Geldes freisetzen. Dazu seien 280 Millionen Euro ins Auge gefasst, die als Sicherheit für die Staatsbürgschaften zu den großen Kreuzfahrtschiffen der MV Werften zurückgelegt worden seien, so ein hochrangiger Insider, die sogenannte „Lockbox“. Voraussetzung für Staatshilfen sei auch ein Sanierungsgutachten zu den MV Werften, das derzeit erarbeitet werde. Wie Bund und Land sich am Ende die Staatshilfe teilen, „das wird später entschieden“, so der Insider. In Schweriner Regierungskreisen ist davon die Rede, dass sich die Details zur Hilfe für die MV Werften derzeit ständig änderten.

Idee zu KfW-Kredit damit offenbar vom Tisch

Damit wäre die Idee von Krediten über die Staatsbank KfW vom Tisch, wie sie Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) zunächst mit einer Summe von 600 Millionen Euro ins Spiel brachte. Als problematisch könnte sich erweisen, wenn die MV Werften womöglich bereits vor der Corona-Krise finanziell in Schieflage waren. Denn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds sei nur für Corona-Opfer gedacht. Dies werde alles überprüft; zudem sei eine positive Fortführungsperspektive für den Schiffbau in MV dringende Voraussetzung dafür, dass der deutsche Staat finanziell einspringt. Heißt: nur, wenn in naher Zukunft auch Bedarf für große Kreuzfahrtschiffe gesehen werde. Aus dem Bundesministerium heißt es dazu nur: Sowohl Fonds als auch KfW-Kredite seien dafür da, „Unternehmen bei Liquiditätsengpässen zu unterstützen“, so ein Sprecher.

Land bürgt bereits mit 375 Millionen Euro

Das Land hat für den Bau von zwei Kreuzfahrtschiffen der Global Class der MV Werften bereits 375 Millionen Euro an Bürgschaften übernommen. Die Bundesregierung wiederum würde im Schadensfall mit 87,5 Millionen Euro als Rückversicherung einspringen, heißt es in einer aktuellen Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm.

Darüber hinaus seien 2019 gut 3,3 Milliarden Euro Exportkreditgarantien für Projekte von Werften in Mecklenburg-Vorpommern gewährt worden. Laut Eckhard Rehberg, CDU-Haushaltsexperte im Bundestag, gehe der Bund eine Höchsthaftung von 3,757 Milliarden Euro ein – „für den Bau und die Lieferung von zwei Kreuzfahrtschiffen der Global Class“.

Holm : Zulieferer dürfen nicht in die Röhre schauen

„Es kann auch nicht sein, dass die Landesregierung dem angeschlagenen Genting-Konzern immer weitere Millionenbeträge aus dem Steuersäckel rüberschiebt, während die wichtigen Zulieferer in die Röhre schauen“, sagt Holm. Hier würden falsche Prioritäten gesetzt. Moderne Werften seien wichtig für MV, er frage sich aber „angesichts des Genting-Geschäftsgebarens mittlerweile, ob der angeschlagene Konzern dafür der richtige Partner ist“. Noch eine teure Werftenpleite dürfe es nicht geben.

Die MV Werften haben bisher nicht auf eine aktuelle Anfrage reagiert.

Von Frank Pubantz