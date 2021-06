Prerow

Wenn der sechsjährige Erik in der Ostsee badet, dann immer noch ohne „Seepferdchen“. Eigentlich hatten er und seine Eltern andere Pläne. Dass dem Vorschüler aus dem sächsischen Dresden in diesem Sommer aber noch das Frühschwimmerzertifikat fehlt, ist dem Corona-Jahr geschuldet. „Zweimal wurde der Schwimmkurs in der Kita abgebrochen, das erste Mal im April vergangenen Jahres, dann im September“, erzählt Vater Alexander Christl. Die Familie entspannt gerade in Prerow auf dem Darß. Das Baden sei cool, aber die Ostsee noch ziemlich kalt, erzählt Erik. Vater Alexander passt beim Badespaß nun wie in den Vorjahren ganz besonders auf, dass Erik nicht den Grund unter den Füßen verliert.

„Ein ganzes Land konnte ein Jahr nicht schwimmen“

DLRG-Landesgeschäftsführer Renaldo Hocher: „Ein ganzes Land konnte ein ganzes Jahr nicht schwimmen.“ Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Die Schwimmhallen dicht, Schwimmkurse gestrichen. „Ein ganzes Land konnte ein ganzes Jahr nicht schwimmen“, bringt Renaldo Hocher, Geschäftsführer des DLRG-Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern die Situation in einen Satz, der zugleich die Herausforderungen beschreibt, mit denen die Rettungsschwimmer in diesem Sommer an den Küsten konfrontiert sind. „Wir werden viele Nichtschwimmer-Kinder an den Stränden haben. Dazu kommen Erwachsene, denen ebenfalls ein Jahr Schwimmpraxis fehlt.“ Vor der Corona-Pandemie galten nach DLRG-Angaben knapp 60 Prozent der Grundschüler als nicht sichere Schwimmer. Das Problem habe sich durch Corona weiter verschärft.

15 000 Grundschüler allein in MV ohne Schwimmunterricht

Die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG), Moritz Scheffer, Stephan Wolf, Friederike Kranzusch und Henrike Waterstrat, stehen am Strand von Prerow. Quelle: Stefan Sauer

Allein für Mecklenburg-Vorpommern rechnen die Rettungsschwimmer von DLRG und DRK-Wasserwacht mit 15 000 Grundschülern, die wegen der pandemiebedingten Schließung der Schwimmbäder im vergangenen und diesem Jahr nicht schwimmen lernen konnten. „An den Stränden kommen nun noch die Urlauberkinder dazu“, verdeutlicht DLRG-Landessprecher Thorsten Erdmann das Problem.

Kinder sind neben Senioren die Risikogruppe an den Küsten

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch die DRK-Wasserwacht. Damit der Badespaß ungetrübt bleibt, appellieren beide Wasserrettungsorganisationen an die Eltern, ihren Nachwuchs in diesem besonderen Sommer am Strand immer im Blick zu behalten. „Den Eltern kommt in diesem Jahr eine riesige Verantwortung zu“, sagt DRK-Wasserwacht-Landesreferent Thomas Powasserat.

Sommerschwimmkurse am Strand

Die DLRG-Retter Christian Voß und Friederike Kranzusch trainieren in der Ostsee vor Prerow. Quelle: Stefan Sauer

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat für das Sommerschwimmprogramm „MV kann schwimmen“ 200 000 Euro lockergemacht, damit möglichst viele Landeskinder, die im Winter auf dem Trockenen saßen, nun über DRK, DLRG, ASB oder Schwimmverband das Schwimmen lernen. Aber alle Ausfälle jetzt aufzuholen, werde nicht möglich sein, weil die Ausbildungskapazitäten beschränkt seien und gerade geöffnete Schwimmhallen im Sommer wieder schließen, so der DRK-Landesreferent. An den Stränden bieten die Wasserretter Sommerschwimmkurse auch für Urlauberkinder an. Ob ein solcher Ein-Wochen-Kurs allerdings ausreicht, das „Seepferdchen“ zu erwerben, sei abhängig von den Voraussetzungen der Kinder und vom Wetter, so Powasserat.

Volle Strände erwartet

DLRG- Wachleiter Andreas Jahn steht am Strand von Prerow: „Die geschlossenen Schwimmbäder waren für Rettungsschwimmer im Winter ein Problem.“ Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Angesichts der Signale, die die Hotelbranche sendet, rechnen DLRG und Wasserwacht für Juli und August mit vollen Stränden an der Ostsee. Auf dem Hauptturm in Prerow hat die Mannschaft um Wachleiter Andreas Jahn den Strand bereits jetzt fest im Blick. Noch ist er übersichtlich bevölkert. „Typisch Vorsaison“, sagt Jahn, der aus Verbundenheit zu seiner alten Heimat jedes Jahr aus Düsseldorf an die Küste kommt, um für mehrere Wochen als Rettungsschwimmer zu arbeiten. Die geschlossenen Schwimmbäder im Winter seien auch für die Rettungsschwimmer schwierig gewesen. „Es fehlten die Trainingsmöglichkeiten im Wasser.“ Er persönlich habe sich mit Radfahren fit gehalten. Andere mit Joggen oder Krafttraining.

„Für die Schwimmpraxis war dieser Winter richtig doof“, meint auch die 18-jährige Berlinerin Henrike Waterstrat, die gerade einen einwöchigen Einsatz in Prerow absolviert. Bevor es auf den Turm geht, mussten die Retter in einer Leistungsstandanalyse nachweisen, dass sie das Rettungsschwimmen nicht verlernt haben. Zudem werde die freie Zeit genutzt, um das ausgefallene Wintertraining nun in der Ostsee nachzuholen.

Mehr als 3000 Rettungsschwimmer in MV im Einsatz

In einem großen Kraftakt haben Wasserretter die Bewachung der MV-Strände für diese Saison absichern können. 1300 Rettungsschwimmer werden bei der Wasserwacht für Sicherheit an den Stränden sorgen, 1700 Rettungsschwimmer bei der DLRG. In der Hauptsaison seien alle Türme an den Küsten – wie in den Vorjahren besetzt, von der DLRG in 26 Orten, vom DRK in 14 Orten. Dazu kommt der ASB, der unter anderem den Strand in Koserow auf Usedom bewacht. Problematisch sei es teilweise in der Vorsaison gewesen, so DLRG-Sprecher Thorsten Erdmann. Da MV erst sehr spät in den Tourismus gestartet sei, seien viele Rettungsschwimmer nach Schleswig-Holstein oder Niedersachsen abgewandert.

Lücken eher an Binnenseen

Das DRK berichtet, dass in der Hochsaison Rettungsschwimmer aus anderen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder Bayern sogar besonders stark zum Einsatz an die Küste drängen. Offenbar als Ersatz für den Urlaub, vermutet Powasserat. „Wir hoffen, dass dieser Trend auch im kommenden Jahr anhält.“ Wenn es Lücken gebe, dann eher an den Binnenseen.

DLRG-Sprecher Thorsten Erdmann Quelle: Martina Rathke

Die Eltern von Erik hoffen, dass ihr Sohn noch vor der Einschulung im September seinen Frühschwimmerkurs in Dresden mit dem „Seepferdchen“ abschließen kann. Ein paar Schwimmzüge könne er ja schon, berichtet Erik stolz. Doch die Rettungsschwimmer halten selbst das „Seepferdchen“ für nicht ausreichend, um als sicherer Schwimmer zu gelten. Dafür sei mindestens das Schwimmabzeichen in Bronze erforderlich, so Erdmann. Trotz aller Anstrengungen von Schwimmvereinen, die Defizite durch das Corona-Jahr aufzuholen, sieht er die Hauptverantwortung bei den Eltern. „Fahrradfahren lernt man ja auch nicht in der Schule, sondern zu Hause.“

Von Martina Rathke