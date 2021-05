Rettungsschwimmerin aus Teterow ist mit 63 Jahren eine der dienstältesten in MV

Teterow

Wenn Monika Ernst auf dem Steg im Naturbad am Teterower See steht, ist sie völlig in ihrem Element: „Am liebsten arbeite ich draußen in der Natur. Ich bin immer froh, wenn die Sommerzeit kommt“, sagt die 63-Jährige. Doch für die malerische Kulisse hat die Rettungsschwimmerin keinen Blick: Ihr geht es um die Sicherheit ihrer Badegäste. Ist der Strand frei von Scherben, hängt der Rettungsring an seinem Platz und ist der Steg frei, damit sie im Notfall schnell darüber laufen und ins Wasser springen kann? „Erst wenn ich sicher bin, dass alle Gefahren beseitigt sind, geht die Fahne hoch zum Baden“, sagt Ernst und lacht. Ihrem Namen wird die quirlige Brünette so gar nicht gerecht: Mit Optimismus, Lebensfreude und viel Herzblut ist sie seit rund fünf Jahren als Lebensretterin im Einsatz. Mit ihren 63 Jahren ist sie vermutlich eine der dienstältesten Rettungsschwimmerinnen in MV. Dabei kam sie ursprünglich wegen einer Wette zu dem Ehrenamt beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Rettungsschwimmerin durch eine Wette

„Es war an meinem 58. Geburtstag“, erinnert sich Ernst. „Ich hatte einen Bekannten eingeladen, der Rettungsschwimmer ist. Irgendwann habe ich zu ihm gesagt, was du kannst, kann ich schon lange. Und er sagte, dass ich viel zu alt bin“, erinnert sich Ernst und lacht. Das habe ihren Ehrgeiz geweckt. „Also habe ich ihm vorgeschlagen, mich einfach beim nächsten Termin für die Prüfung anzumelden.“ Irgendwann sei dann tatsächlich Post vom ASB gekommen. „Aber einen Rückzieher wollte ich nicht machen“, sagt Ernst. Und so tritt sie zur Prüfung an, die aus einem Theorie- und einem Praxisteil besteht: „Dazu gehört unter anderem Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen auf Zeit, das Abschleppen einer Person, Wiederbelebung und ein Erste Hilfe Kurs“, sagt Ernst. Trainiert habe sie dafür im Vorfeld nicht. „Ich war schon immer eine Wassernixe, aber ich wusste nicht, dass ich so gut bin“, verrät die 63-jährige und lacht.

Ursprünglich stammt Ernst aus Eisenberg in Thüringen und ist gelernte Galvaniseurin. „Ich bin der Liebe wegen in den Norden gekommen. Die hat zwar nicht gehalten, aber ich bin geblieben“, verrät die Thüringerin. Seit 2006 besitzt Ernst ein Häuschen in Gehlsbach, im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Auch verschiedene Jobs hat sie schon ausprobiert. Seit letztem Jahr arbeitet sie neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Rettungsschwimmerin, für die sie nur eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt, in der Müritz-Therme in Röbel. Das passt zu ihrer Leidenschaft fürs Wasser, die sie nach der Prüfung zur Rettungsschwimmerin sogar noch weiter ausgebaut hat.

Schwimmlehrerin und Wachleiterin im Naturbad in Teterow

„Ich dachte, wenn ich das schaffe, hänge ich gleich noch die Prüfung zur Hilfssanitäterin und zur Schwimmlehrerin dran“, verrät Ernst. Seit 2019 ist sie Wachleiterin im Naturbad am Teterower See. „Das heißt, ich bin für alles verantwortlich, was hier passiert“, sagt sie. Und diese Aufgabe nimmt sie ernst und greift dabei schon mal hart durch: „Ich bin sehr streng“, verrät sie mit einem Augenzwinkern. „Den Jugendlichen gefällt das zwar nicht immer, aber wenn jemand sich nicht an die Anweisungen hält, kann es auch mal Strandverbot geben.“ Denn: Viele gefährliche Situationen ließen sich schon im Vorfeld vermeiden. Dazu gehören unter anderem große Menschenansammlungen im Wasser.

Aus einer solchen Situation rettete Ernst schon mal einen kleinen Jungen, der ihr vermutlich sein Leben verdankt: „Es waren viele Kinder im Wasser, die ihn mit Wasser bespritzt haben. Auf dem Steg standen Leute und haben sogar Fotos gemacht, weil sie dachten, es ist ein Spiel. Dabei hat niemand bemerkt, dass er kurz davor war, zu ertrinken“, sagt Ernst. Um das zu registrieren, brauche man ein geübtes Auge. In letzter Sekunde zieht die Rettungsschwimmerin das Kind aus dem Wasser. Solche Situationen bestärken sie in ihrem Alltag: „Ich weiß, dass ich hier genau am richtigen Platz bin“, sagt Ernst.

Angefangen mit sieben Grad Wassertemperatur

Da stört es sie auch nicht, dass sie bereits seit dem 1. Mai im Naturbad eingesetzt ist. „Angefangen haben wir mit sieben Grad Wassertemperatur“, verrät Ernst. Trotzdem gehe sie regelmäßig ins Wasser, um sich fit zu halten. „Mal mit Neo, mal ohne“, sagt sie und lacht. Auch die Besucher halten sich wetterbedingt zurzeit noch zurück. 400 bis 500 sind es zu Stoßzeiten in der Hauptsaison. Und für diese wünscht sich Ernst weitere engagierte Helfer: „Wir wollen in diesem Jahr in Teterow erstmals eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer anbieten“, sagt sie. „Daher wäre es toll, wenn sich noch Teilnehmer finden.

Infos zu Kursen Mehr als 450 Rettungsschwimmer vom Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Schwerin-Parchim sind zurzeit für die rund 15 Seen der Region zuständig. Drei Standorte sind bereits geöffnet, die anderen Seen folgen ab dem 1. Juni. Angeboten werden Kurse zum Rettungsschwimmer sowie Schwimmkurse an verschiedenen Standorten: Interessierte können sich an Mike Stiehler, Kreisleiter ASB-Wasserrettungsdienst, wenden: Telefon: 0172 7616455 oder per Mail an: mike.stiehler@gmx.de

„Man muss nur Mut haben und körperlich fit sein“

Eine Altersgrenze gibt es bei uns nicht, man muss nur Mut haben und körperlich fit sein. Fast jeder kann das schaffen“, sagt die 63-Jährige und ist dafür selbst das beste Beispiel. Auch in ihren Schwimmkursen hat sie neben Kindern bereits Erwachsene trainiert, die es vom Nichtschwimmer bis zum Rettungsschwimmer geschafft haben. Sie selbst habe den Schritt noch nie bereut: „Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich gerne Menschen helfe“, sagt Ernst. Was sie am meisten freut: „Wenn ich sehe, dass es den Kindern Spaß macht zu schwimmen. Oder wenn sie kommen und sagen, sie haben geübt und ich soll ihnen das Schwimmabzeichen abnehmen, das ist schon toll.“

Von Stefanie Büssing