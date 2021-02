Ribnitz-Damgarten

Die ersten Schneeglöckchen und Krokusse blühen an den Wegesrändern, die Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die Wolken. Kühl ist es am Samstagnachmittag in Ribnitz-Damgarten. Davon lassen sich die Gartenfreunde im Kleingartenverein „Drei Linden e.V.“ aber nicht unterkriegen – sie wuseln durch die Parzellen, harken altes Gestrüpp auf, werkeln an der Laube. Der Winterschlaf des Kleingartens ist vorüber, der Frühling steht an. Doch bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun.

Im Garten von Karin und Karl Göttel ist der Frühling schon eingezogen. Die bunten Primeln hat Karin Göttel hübsch in kleine Gefäße, Eimer und Töpfe eingepflanzt. Über der roten Laube hängt ein Schild, auf dem „Ons’se Pantok“ steht – das bedeutet „Unsere Hütte“ in der Heimatsprache von Karin Göttel. Sie ist im heutigen Namibia geboren. Er ist für die Laube zuständig, sie kümmert sich um den Garten, verraten sie und lachen. Das Häuschen ist eigentlich viel zu groß für einen Kleingarten, stehe dort aber schon ewig und dürfe deswegen auf der Parzelle bleiben. Nur sanieren müssten sie es – von Kern auf. Das machen sie seit gut eineinhalb Jahren, seit sie den Garten haben.

„Viel Zeit, viel Arbeit, viel Geld – Aber es macht Spaß!“

Karin Göttel zieht ihre Gartenhandschuhe aus und sagt: „Es gibt immer etwas im Garten zu tun.“ Heute hätte sie bereits Unkraut gezupft, die Efeu-Pflanze und weitere Sträucher geschnitten – Montag bringen sie den Grünschnitt weg. Ohne einen Garten könne sie nicht mehr leben, sagt die 64-Jährige. Als 2019 fest stand, dass sie mit ihrem Mann nach Ribnitz-Damgarten ziehen wird, hielt sie sofort Ausschau nach einer neuen Parzelle. Und sie wurden fündig.

Karl Göttel (68) ist für das Gartenhaus zuständig, während sich seine Frau Karin um den Garten in der Anlage „Drei Linden“ kümmert. Er zieht eine Schraube des Schildes nach, an dem „Ons’se Pantok“, übersetzt: „Unsere Hütte“, steht. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Ein Kleingarten ist viel Arbeit, viel Zeit und viel Geld“, fasst Karin Göttel zusammen. Aber es mache genauso viel Spaß. Im Sommer seien sie fast täglich im Garten, bauen unter anderem Mais, Rosenkohl und Salat an. Doch dafür ist es noch zu kalt. Um den Garten wieder flott zu machen, sei jetzt aber die beste Zeit. Die beiden würden gern bauen, sagt die Frau und blickt zu ihrem Mann Karl, der gerade zwei Metallkraniche neu bemalt, die als Deko im Garten stehen sollen. Vielleicht unter dem Kirschbaum.

Kleingarten-Boom im Lockdown

Im vergangenen Jahr ist während des Lockdowns und den eingeschränkten Reisemöglichkeiten die Nachfrage nach Kleingärten in Mecklenburg-Vorpommern stark gewachsen. Im vergangenen Jahr sei sie um etwa ein Drittel im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes der Gartenfreunde, Robert Kröger. Teilweise mussten Wartelisten angelegt werden. In MV gibt es nach Schätzung von Robert Kröger etwa 80 000 Kleingärtner.

Im Kleingartenverein „Drei Linden“ in Ribnitz sei es nicht so extrem gewesen, verrät Vorsitzender Günter Welz. „Wir haben aber auch eine gute Auslastung. Nur wenige der knapp 300 Parzellen sind frei.“ Erfahrungsgemäß nähme die Nachfrage nach Kleingärten erst im März wieder zu. Aber die, die jetzt noch frei sind, erfordern viel Arbeit, sind lange nicht gepflegt worden. Keine Beete, Lauben im sanierungsbedürftigem Zustand – bis man sich dort entspannen kann, dauert es einige Zeit. „Einige nehmen diese Anstrengungen in Kauf, freuen sich darüber, etwas zu tun zu haben“, sagt Welz.

Garten seit 60 Jahren

Darum muss sich Erwin Schöninger keine Gedanken machen. Seine Eltern haben seine Parzelle gepachtet, als die Anlage eröffnete. Vor 60 Jahren. Der heute 75-Jährige hat in seiner Jugend viel Zeit im 470 Quadratmeter großen Garten verbracht, erzählt er. Und noch heute hat er allerhand zu tun. Unter seinen Obstbäumen möchte er Rasen sähen. Dafür harkt er zunächst das alte Laub weg. Die Reste der Sträucher aus dem letzten Jahr packt er in eine Tüte, kompostiert werden könne das Gestrüpp nicht, sagt Schöninger. „Ich bin an der frischen Luft und habe Ruhe. So lange wie ich kann, werde ich den Garten behalten“, so der Ribnitz-Damgartener. Das Kaffee trinken und entspannen, aber auch das Ernten des Gemüses machen ihm viel Freude.

Kassiererin Ramona Schulz und Vorsitzender Günter Welz stehen im frisch renovierten Vereinslokal der Kleingartenanlage „Drei Linden“ in Ribnitz-Damgarten. Quelle: OVE ARSCHOLL

Einige Gartenfreunde schneiden ihre Bäume, im Garten neben dem von Ramona Schulz brennt eine Feuertonne. Für die Vereins-Kassenverwalterin ist es noch zu früh, um den Garten flott zu machen. Anbauen könne man noch nichts, zu groß ist die Gefahr, dass es noch einmal friert. Dass die Gartencenter und Blumenfachhändler am 1. März wieder öffnen können, finde sie trotzdem gut. „Einige fangen ja schon früher an mit den Pflanzen oder haben die Blumen im Gewächshaus.“ Und dass die Baumärkte geschlossen hatten, sei im vergangenen Jahr auch kaum ein Problem gewesen. „Wenn man Geräte brauchte, hat man es beim Nachbarn geliehen.“

Im Sommer warten Kartoffeln, Bohnen und 120 Erdbeerpflanzen darauf, abgeerntet zu werden, verrät sie. Und ein Pool ist für dieses Jahr geplant. „Ich kann mich im Garten besser entspannen als am Strand“, sagt sie und lacht. Trotzdem hat sie im Winter nicht tatenlos herumgesessen. Der Vereinsraum wurde renoviert und kann künftig für private Feiern gemietet werden. „Da haben wir heute das letzte Mal durchgefegt und nun ist er fertig“, sagt Ramona Schulz.

Von Stefanie Ploch