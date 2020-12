Ribnitz-Damgarten

Eine wohltuende Meeresbrise liegt in der Luft, bernsteinfarbenes Licht lässt alles, was es berührt, leuchten. Doch die Ostsee ist weit und breit nicht zu sehen und auch den Sonnenuntergang gibt es hier nicht. Stattdessen: eine beleuchtete Salzsteinmauer und eine Wand aus Schwarzdorn. Der Reisig gehört zu einem Gradierwerk. Ursprünglich war die Anlage zur Salzgewinnung gedacht, jetzt entspannt sie Stressgeplagte mit feinstem Solenebel. „Ein Gedicht“, schwärmt Gabriele Reinholtz (59) und atmet tief durch.

Ihr Luftkurort misst nur wenige Quadratmeter und versteckt sich im Hinterzimmer von „ MinVita“. Mit dem Laden hat sich Gabriele Reinholtz am Markt von Ribnitz-Damgarten einen Traum erfüllt – ihr eigenes kleines Salzreich. Hier können Kunden vor dem Gradierwerk in Sesseln ausspannen, Aerosole inhalieren und so ihre Atemwege kräftigen. Im Raum nebenan können sie umweltfreundlich den Einkaufskorb füllen: Im „ MinVita“ verkauft Gabriele Reinholtz unverpackte Lebensmittel, wie Getreide, Müsli, Nudeln und Nüsse. Essig, Öle, Saftkuren und naturbelassene Kosmetik gehören ebenso zum Sortiment wie frisches Obst und Gemüse aus der Region.

Salz-Kräuter-Mix für leckere Gerichte

Kunden auf den Geschmack bringen will Gabriele Reinholtz vor allem mit einem: ihren Natursalz-Kreationen. „Das hier schmeckt super zu Kartoffelgerichten“, sagt sie und greift ein Glas, in dem sich Salzkristalle und gemahlene Kräuter mit bunten Fädchen mischen. „Das sind getrocknete Korn- und Ringelblumenblätter“, erklärt Reinholtz. Der Mix soll nicht nur faden Knollen die richtige Würze verleihen, sondern sich auch positiv auf die Gesundheit des Essers auswirken.

Im Mittelalter war Salz das „weiße Gold“. „Heute gilt es als Gift für den Körper. Kein Wunder, aus herkömmlichem Speisesalz ist alles Wertige herausraffiniert worden.“ In Natursalzen sei hingegen noch enthalten, was guttut: Mineralstoffe und Spurenelemente. Wer das richtige Salz verwendet, brauche keine Nahrungsergänzungsmittel, wie Magnesiumtabletten, und könne zugleich Zivilisationskrankheiten vorbeugen, sagt Gabriele Reinholtz.

Komplimentärmedizin habe sie schon immer fasziniert. „Ich habe darin meine Erfüllung gefunden“, sagt die Ribnitz-Damgartenerin. Deshalb hat sie es gewagt und sich in einem Alter, in dem andere schon die Tage bis zur Rente zählen, mit einem eigenen Laden selbstständig gemacht. Ein heilsamer Schritt, sagt sie. „Ich habe lange in der Mutter-Kind-Kurklinik im Drei-Schicht-System gearbeitet.“ Die eigene Erholung sei dabei oft auf der Strecke geblieben. „Ich war erschöpft und musste umdenken.“

Heute gönnt sich Gabriele Reinholtz auch mal eine Auszeit. „In der Mittagspause ruh’ ich mich vor dem Gradierwerk aus“, verrät sie und lacht. Im „ MinVita“ kommt nicht nur die Chefin zur Ruhe, auch Kunden schätzen den Laden als Rückzugsort. Und als Salzquelle: Neun Sorten – mit Curry oder gemahlener Walnuss, geräuchert oder mit Fischgewürzen abgerundet – sind zu haben.

Wer in dem kleinen Geschäft einkauft, will nicht nur etwas für sich selbst, sondern auch für die Umwelt tun. Denn ihre Produkte bietet Gabriele Reinholtz weitgehend ohne Plastikverpackungen an. Stattdessen können sich Kunden an einer Wand aus 15 XL-Kippcontainern bedienen und lose Lebensmittel, wie Dinkelflakes, Buchweizen oder Linsen, bedarfsgerecht in wiederverwendbare Behälter abfüllen.

Nachhaltigkeit ist Gabriele Reinholtz wichtig. Deshalb will sie auch ihren Kunden etwas mitgeben, was denen erhalten bleibt: ihr Wissen um die Wirkung von Natursalzen. „Ich will alle erreichen, die gesünder leben möchten. Das macht glücklich.“

www.min-vita.de

Neulinge und Nachfolger wetteifern um Existenzgründerpreis 33 junge Firmen aus MV hatten sich in diesem Jahr um den mittlerweile 18. Existenzgründerpreis, dotiert mit 5000 Euro, und die vier Sonderpreise (je 2000 Euro) beworben. Der Hauptpreis, gestiftet von der OSPA Rostock, würdigt zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Technologien und Produkte. Mit dem Preis „Interessante Gründerstory“, gestiftet von den Volksbanken Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern, sollen schwierige und dennoch erfolgreiche Wege in die Selbstständigkeit gewürdigt werden. Der erstmals zu vergebende „Themenpreis Ernährungswirtschaft“, gestiftet vom Landwirtschaftsministerium, soll innovative und nachhaltige Prozesse und Produkte in der Lebensmittelbranche auszeichnen. Der wegen der Corona-Krise modifizierte Preis „Mut in der Selbstständigkeit“, gestiftet von der Creditreform MV von der Decken KG, soll innovatives Management und Neuausrichtungen des Geschäftsmodells aufgrund der Pandemie auszeichnen. Der „Nachfolgepreis“, gestiftet von der IHK zu Rostock, würdigt die gelungene Firmenübernahme. Die besten 15 jungen Firmenchefs hatten sich kürzlich Wirtschaftsexperten, Bankern, Vertretern von Kammern und Verbänden gestellt und ihre Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen präsentiert. Die Gewinner werden bei einer Auszeichnungsrunde im Dezember bekanntgegeben – so Corona es zulässt.

Von Antje Bernstein