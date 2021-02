Ribnitz-Damgarten

Für den ehemaligen Sportpalast und die Kegelbahn sucht das Investoren- und Eigentümerduo Frank Willert und Michael Bienk (MBB Immobilien) nach wie vor einen Betreiber. Bislang sei es aber leider noch nicht nicht gelungen, jemanden zu finden, sagte Bienk auf OZ-Anfrage. Und die Corona-Krise mache die Suche eben auch nicht leichter.

Man wolle aber weiter alles dafür tun, dass der vordere Teil des Sportpalastes sowie die Kegelbahn, die von den Keglern des Ribnitzer SV genutzt wird, erhalten bleiben. Nur der hintere Teil soll abgerissen werden, so jedenfalls die bisherigen Überlegungen. Und wenn kein Betreiber anbeißt? Dann bliebe tatsächlich nur der Abriss des gesamten Gebäudeensembles. Aber das wäre wirklich nur das letzte Mittel, machte Bienk noch einmal klar.

Kegelbahn wird in Schuss gehalten

„Uns ist bewusst, dass Sportpalast und Kegelbahn zu Ribnitz-Damgarten gehören. Aber A und O ist es, einen Betreiber zu finden. Und wenn jemand kommen würde und nur die Kegelbahn übernehmen möchte, dann wäre das für uns auch in Ordnung“, sagte Bienk. Jedenfalls werde man auch weiterhin alle Medien am Laufen und die Kegelbahn in Schuss halten, wenn das auch bedeute, dass die Kegelbahn ein Zuschussgeschäft bleiben wird. „Auf jeden Fall ist damit gesichert, dass die Kegler des Ribnitzer Sportvereins, wenn Corona es denn wieder zulässt, die Kegelbahn erst einmal wie bisher weiter nutzen können“, so Bienk.

Und dafür sei man sehr dankbar, sagt Rudi Tschöp. Der Abteilungsleiter Kegeln des RSV wörtlich: „Diese Zusicherung beruhigt uns auf jeden Fall ein bisschen, da wir damit erst einmal zumindest kurzfristig eine Perspektive haben“. Wenn das Kegeln aber auf Dauer eine Zukunft in Ribnitz-Damgarten haben soll, dann hoffe man natürlich auf eine langfristige Lösung. Und die könne es eben nur geben, wenn es gelingt, einen Pächter bzw. Betreiber zu finden. Da hoffe man auch weiterhin auf Unterstützung seitens der Stadt, machte Tschöp deutlich. Er lobte im Übrigen die Zusammenarbeit mit den Eigentümern. Diese hätten stets ein offenes Ohr für den Sport in der Stadt, speziell für die Kegler.

Nicht Schnelligkeit, Qualität zählt

Wenn es gelingen sollte, Sportpalast und Kegelbahn, oder eben nur Kegelbahn, zu erhalten, dann sollen die in das Gesamtkonzept zur Entwicklung des an der Damgartener Chaussee gelegenen Geländes der ehemaligen Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen integriert werden. Das ist erklärtes Ziel der Stadt. Zur Erinnerung: Auf diesem Filetstück in der Nähe des Ribnitzer Sees will die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH Wohnraum schaffen. Und auch Bienk und Willert planen ihrerseits eine Wohnbebauung. „Unsere Vorstellungen gehen dahin, zwischen 40 und 50 Wohnungen auf dem uns gehörenden Gelände zu schaffen“, erläuterte Bienk.

Antwort darauf, wie die Gesamtfläche entwickelt werden kann, soll ein Architektur-Wettbewerb geben. Der wird zweistufig ablaufen, erläutert Bauamtsleiter Heiko Körner. Zunächst wird es einen europaweiten Interessenten-Wettbewerb geben. Dieser startet im März. Aus den Planungs- und Architekturbüros, die sich melden, wird eine Jury mehrere auswählen. Sie können dann ihre Entwürfe entsprechend der Aufgabenstellung der Stadt und der Gebäudewirtschaft erarbeiten. Die Eigentümer des ehemaligen Sportpalastes und der Kegelbahn haben eine Einladung bekommen, an dieser Aufgabenstellung mitzuarbeiten, sagte Körner. Beendet werden soll der Wettbewerb Ende 2021, Anfang 2022. Bis dahin haben die von der Jury ausgewählten Planungs- und Architekturbüros Gelegenheit, ihre Entwürfe vorzulegen. In der Aufgabenstellung gehe es nicht nur um wohnungspolitische und architektonische Gesichtspunkte, sondern zum Beispiel auch um Nachhaltigkeitsaspekte, so Körner.

Er machte abschließend deutlich: Der Anspruch, den man habe, sei ein sehr hoher. „Dieses Gelände ist durch seine Nähe zur Innenstadt und zum Ribnitzer See ein Filetstück der Stadt. Hier geht es nicht um Schnelligkeit und Masse, sondern um Qualität.“ Auch er und sein Geschäftspartner seien sehr daran interessiert, dass eine schlüssiges Konzept für das gesamte Gelände erarbeitet werde, sagt ­Michael Bienk. Allerdings wäre es ihm lieber, wenn das Verfahren schneller abgeschlossen werden würde.

Von Edwin Sternkiker