Rostock/Ribnitz-Damgarten

Vera Scheer hat das erlebt, was wohl ein Alptraum aller Schwangeren ist: Die 30-Jährige hat sich kurz vor der Geburt ihres Babys mit Corona infiziert. Vier dramatische Wochen liegen hinter der zweifachen Mutter.

Die Ribnitz-Damgartenerin ist in der 37. Woche schwanger, als ihr kleiner Sohn Dean (6) eine Woche vor Weihnachten abends Fieber und Schnupfen bekommt. Sie hat ein ungutes Gefühl. „Er hatte seit drei Jahren kein Fieber.“ Der Schnelltest zeigt binnen drei Sekunden zwei Striche – positiv.

Als Vera Scheer am nächsten Morgen auch Schnupfen bekommt, macht sie ebenfalls einen Test, der ist aber negativ – Aufatmen in der Familie. Ihr Hausarzt testet sie wenig später trotzdem noch mal per PCR auf Covid 19. Das Ergebnis kommt drei Tage vor Weihnachten: Mutter und Sohn sind positiv. Nur Vater Toni Schülke, der zweimal geimpft ist, ist nicht betroffen.

Positiver Test: Sorgen um das ungeborene Kind

„Es kam überraschend. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil der Schnelltest ja negativ war“, erinnert sich die junge Mutter. Vera Scheer macht sich große Sorgen um ihr Ungeborenes. „Ich habe nur immer gedacht, hoffentlich ist bei ihm alles gut und dass das Virus keine Folgen für ihn hat“, sagt sie. Der Erstklässler Dean macht sich Vorwürfe. „Er hat geweint, weil er mich angesteckt hat. Ich habe ihn beruhigt und immer wieder gesagt, dass er überhaupt nichts dafür kann.“

Das Weihnachtsfest verbringt die Familie in Quarantäne. An Heiligabend stehen die beiden Omas in der Tür, um Geschenke und Essen zu bringen. Es fließen Tränen. „Ich habe mit Dean von Weitem aus dem anderen Zimmer gewunken und gesagt, wir holen das alles nach.“ In den Folgetagen geht es Vera Scheer schlechter. Ohren-, Kiefer- und Kopfschmerzen quälen sie. „Alles tat weh, ich bin kaum aufgestanden.“ Fünf Tage liegt sie flach, verliert vorübergehend ihren Geruchssinn, während der Geschmackssinn weiter funktioniert.

Vater darf bei Geburt nicht dabei sein

Ende Dezember geht es ihr besser und die Wehen setzen ein. Am 30. Dezember werden sie stärker, morgens ruft sie den Krankenwagen. Toni Schülke gibt seine Freundin nun in die Hände der Rettungssanitäter, die mit Schutzanzügen herbeigeeilt kommen. In den Kreißsaal der Rostocker Südstadtklinik durfte er nicht mit. Rückblickend sagt der 30-Jährige: „Das war Mist. Ungerecht irgendwie, ich bin doch geimpft und trotzdem darf ich bei der Geburt nicht dabei sein.“

Vera Scheer nimmt die Situation tapfer an: „Für mich war es das zweite Kind, beim ersten Kind wäre es schlimmer gewesen.“ Im Krankenwagen liegt sie mit einer FFP-2-Maske auf der Pritsche, veratmet ihre Wehen und verspricht ihrem Freund, solange sie kann, Nachrichten zu schreiben, damit er auf dem neuesten Stand ist.

Ohne Partner – Hebamme hält ihr die Hand

Die medizinische Fachangestellte kommt in den Kreißsaal und dann geht alles schnell. Ein PCR-Test wird gemacht. Sie kommt isoliert in ein Zimmer, Hebammen und Ärzte in Schutzanzügen mit Hauben, Brillen, Masken und Handschuhen gekleidet, betreuen sie. Die ganze Zeit über muss sie die FFP-2-Maske tragen. „Schön war es nicht, aber die Hebammen und Ärzte waren sehr nett und verständnisvoll. Ich habe mich bei ihnen entschuldigt für die Umstände, auch wenn ich ja nichts dafür konnte.“ Nach anderthalb Stunden hat Vera Scheer bereits Presswehen, die Fruchtblase ist geplatzt. Eine Hebamme streichelt ihre Hand und sagt: „Alles wird gut.“

Plötzlich sacken die Herztöne des Kindes ab. Die Ärzte entscheiden: „Wir brechen ab und machen einen Notkaiserschnitt.“ Vera Scheer wird eilig in den OP geschoben und bekommt eine Vollnarkose. „Ich wollte einfach nur noch, dass er rauskommt, atmet und gesund ist“, erinnert sie sich an ihre Ängste. Corona hin oder her – die schlechten Herztöne seien für sie die schlimmste Nachricht von allen gewesen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sechs Tage in der Isolation – aber der Junge ist gesund

Als sie aufwacht, lauten ihre erste Worte: „Wie geht’s ihm?“ Der Junge ist gesund. „Aber ich wusste nicht, ob sie mir meinen Sohn geben werden, wegen der Gefahr, ihn anzustecken mit Corona“, sagt die Ribnitzerin. Dann kommt eine Hebamme rein und bringt ihr Mika Kai, 48 Zentimeter groß, 3065 Gramm schwer. „Es war so schön, ihn endlich zu halten und anzufassen“, erzählt die 30-Jährige. Auf dem Weg zum Zimmer wird hinter ihr der Fahrstuhl gesperrt – er muss komplett gereinigt werden.

Die Mutter und ihr Baby bleiben sechs Tage in der Isolation. Ihr Einzelzimmer auf der Entbindungsstation darf Vera Scheer nicht verlassen. Sie stillt ihr Baby, die Hebammen helfen, die Ärzte kommen zur Untersuchung ins Zimmer. Draußen hängt für das Personal ein Zettel, welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, wenn es den Raum betritt. „Alle sind sehr nett gewesen, trotz des Aufwands, den sie betreiben mussten, um zu mir ins Zimmer zu kommen. Ich habe versucht, so wenig wie möglich zu klingeln.“

PCR negativ – Quarantäne geht trotzdem weiter

Ein Hoffnungsschimmer glimmt auf, als sie die Ergebnisse vom PCR-Test bekommt. Mika ist negativ und sie selbst auch. Die strengen Quarantäneregeln gelten dennoch weiter, selbst als die 14 Tage um sind. Die Klinik will kein Risiko eingehen.

Das Silvesterfeuerwerk sieht Vera Scheer aus dem Fenster, ihre Liebsten aber immer nur auf dem Handy beim Videoanruf, denn Besuch ist nicht erlaubt. Toni Schülke und Dean lernen Mika erstmal nur übers Telefon kennen. Anfang Januar hat die tapfere Mutter emotional einen Tiefpunkt erreicht. Sie vermisst ihr Zuhause: „Keinen zu sehen die ganze Zeit, das war schwer. Da habe ich dann doch einmal geheult.“

Glück im Unglück: Milder Verlauf

Vera Scheer weiß, dass sie trotz allem viel Glück hatte mit ihrem milden Krankheitsverlauf. Die Schwestern haben ihr von anderen Müttern berichtet, die direkt auf die Intensivstation kamen. Eine Impfung in der späten Schwangerschaft sei für sie aber nicht infrage gekommen. Auch, weil sie früh Komplikationen hatte: Bereits in der 27. Schwangerschaftswoche kamen Wehen und sie wurde in die Klinik gebracht. Danach musste die junge Frau zu Hause wochenlang liegen. Immer wieder kamen vorzeitige Wehen.

Mika hat die turbulenten Monate im Bauch und in der Klinik gut überstanden. „Er ist ein kleiner Löwe“, sagt die Ribnitzerin, die jetzt zu Hause die entspannte Zeit mit ihm genießt. In drei Monaten will sie sich impfen lassen.

Von Virginie Wolfram