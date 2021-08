Stralsund

Das ist doch mal ein positives Signal für all jene, die Tag für Tag in Stralsund und Umgebung für Sicherheit sorgen: Der Rohbau für das neue Polizeigebäude in der Barther Straße ist fertig, am Donnerstagvormittag schwebte die Richtkrone über dem Viergeschosser, der die Form eines großen „L“ hat.

150 Stralsunder Polizisten bekommen endlich bessere Arbeitsbedingungen, und die lässt sich das Land richtig was kosten. 11,6 Millionen Euro werden bis Ende 2022 investiert. Dann nämlich soll Einzug gefeuert werden.

Kaputte Fenster und nasse Wände

Das inzwischen abgerissene Polizeigebäude in der Barther Straße stammte aus den 70er-Jahren. Quelle: Ines Sommer

Undichte Fassaden, defekte Fenster, durchnässte Wände – das war bisher die Realität. Die Polizeidienststellen in der Barther Straße und der Böttcherstraße waren marode und stark sanierungsbedürftig. Nach dem Abriss des DDR-Plattenbaus von 1970 im April 2020 in der Barther Straße folgte die aufwändige Pfahlgründung. „108 Pfähle, die 60 Zentimeter dick und 15 Meter lang sind, sorgen auf dem morastigen Gelände nun für Standfestigkeit“, erklärte Stephan Aufdermauer, Leiter des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald, eine Behörde, die sich um Bauvorhaben für Landes- und Bundesbehörden kümmert.

Mehrere Dienststellen unter einem Dach

Im April 2020 wurde der 50 Jahre alte Plattenbau abgerissen. Quelle: Stefan Sauer

Mit dem Neubau werden nun mehrere Dienststellen zusammengezogen. Polizeihauptrevier Böttcherstraße und Kriminalkommissariat mit Kriminaldauerdienst (während der gesamten Bauzeit im alten Finanzamt untergebracht), aber auch die Diensthundeführer werden in den 1500 Quadratmetern auf vier Etagen Platz finden. Für die zehn Vierbeiner der Hundestaffel gibt auf dem Hof zudem extra Domizile.

Richtkrone über neuem Polizeigebäude in Stralsund. Hier sollen Ende 2022 150 Polizisten einziehen. Quelle: Ines Sommer

Und so ist das gewaltigen Haus unter den Nutzern aufgeteilt: Im Erdgeschoss mit Eingang von der Barther Straße befindet sich die Wache der Hauptreviers. Darüber sind Diensträume der Polizisten, Büros, Schulungsräume, Umkleide- und Sanitärbereich zu finden. In der dritten und vierten Etage bezieht die Kripo ihre neuen Räume. Dazu zählt unter anderem auch ein Labor für kleinere Untersuchungen.

Haus hat fünf Zellen für Festgenommene

Das neue Polizeigebäude an der Barther Straße, hier befindet sich dann auch der Eingang zur Wache. Quelle: Ines Sommer

Das künftige Zentrum der Stralsunder Polizei hat außerdem so genannte sensible Vernehmungsräume, für die Fälle, bei denen Kinder und Jugendliche befragt werden müssen. Außerdem sind in einem Trakt fünf Zellen für Festgenommene zu finden, eine große und vier kleine. Die sind über eine extra Tor-Einfahrt per Auto zu erreichen, so dass niemand entwischen kann.

Und was wird dann nach 2022 aus dem leer gezogenen Haus in der Böttcherstraße? „Wir werden dann sofort beginnen, den Bereich Quartier 33 städtebaulich zu entwickeln“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) beim Richtfest. Nachdem feststand, dass die Polizei das Gebäude nicht mehr benötigt, meldete die Hansestadt ihr Kaufinteresse an.

Sie will als Alternative für den ruhenden Verkehr in dem Bereich rund um die Jakobikirche einen Investor suchen, der auf dem jetzigen Gelände der Polizei nicht nur ein neues Haus, sondern auch eine Tiefgarage mit 42 Stellflächen baut. Gedacht vorwiegend für die Anlieger. Das Thema wird in den Ausschüssen immer wieder diskutiert, in trockenen Tüchern ist noch nichts.

Auf dem Hof befindet sich diese Toreinfahrt. Hier rollen den Polizeiwagen mit festgenommenen Personen an, die dann in einer der fünf Zellen untergebracht werden können. Quelle: Ines Sommer

Von Ines Sommer