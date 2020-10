Greifswald/Insel Riems

Mit dem diesjährigen Herbstzug der Vögel erwartet das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) ein hohes Risiko für das Einschleppen von hochansteckenden Vogelgrippe-Viren nach Deutschland. Aus Russland und Kasachstan wird seit Juli 2020 eine Reihe von Nachweisen von Influenzaviren des Subtyps H5N8 bei Wildvögeln sowie in Geflügelhaltungen gemeldet, wie eine Sprecherin des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit am Dienstag mitteilte. Ähnliche Ausbruchsserien in derselben Region wurden demnach 2005 (H5N1) und 2016 (H5N8) beobachtet. Ihnen folgten Vogelgrippe-Epidemien in Ost- und Mitteleuropa.

Nachweise auf Zugrouten von WIldvögeln

Die neuen Nachweise liegen auf Zugrouten von Wildvögeln, die aus ihren Brutgebieten in Sibirien nach Osteuropa ziehen. Vor allem Wasservögel gelten als Überträger der Erreger. Der Vogelzug werde in den nächsten Wochen seinen Höhepunkt erreichen, hieß es.

Geflügelhalter sollen Sicherheitsmaßnahmen prüfen

Das FLI mahnte zu einer erhöhten Wachsamkeit gegenüber Wildvögeln, die krank oder tot gefunden werden. Geflügelhalter sollten die Biosicherheitsmaßnahmen überprüfen und gegebenenfalls verbessern.

Im Sommer war das Vogelgrippegeschehen laut FLI mit den letzten Ausbrüchen in Bulgarien und Ungarn in Europa zum Erliegen gekommen.Seit Ende Juli bis Anfang Oktober wurden aus Russland 49 Ausbrüche von H5N8 bei Geflügel gemeldet. Betroffen waren zumeist kleine Haltungen in Dörfern, aber auch ein Geflügelbetrieb mit mehr als 1,5 Millionen Tieren. Bei Wildvögeln wurden 9 Fälle an die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) gemeldet. Der westlichste Ausbruch ereignete sich in Selentschukskaja in der Nähe des Schwarzen Meeres.

