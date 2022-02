Rostock

Neustart mit Hindernissen: Kunden der Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises, die einen Törn auf der „Aidavita“ gebucht haben, bekamen vor einigen Tagen eine Absage. „Schade, wir hatten uns auf die Reise gefreut,“ sagt langjähriger Aida-Kunde aus Vorpommern. Für eine Woche sollte es im Mai ab Warnemünde zur Ostsee-Insel-Rundreise nach Visby und Stockholm gehen. Nun muss er, wie viele andere auch, neu planen. Die Reederei bietet Umbuchungen oder Rückzahlungen an.

Seit Ende November ankert das derzeit älteste Schiff der Kussmund-Flotte (Baujahr: 2002) im estländischen Tallin, gleich neben dem ein Jahr jüngeren Schwesterschiff „Aidaaura“. Vor ihrer Überführung nach Estland lag die „Vita“ monatelang in Marseille an der Kaikante. Ursprünglich sollten die beiden in Wismar gebauten Schiffe ab Februar und März wieder den Betrieb aufnehmen, das Unternehmen sagte aber überraschend mehrere Reisen ab.

In der offiziellen Mitteilung nennt Aida keinen Grund für die Absage. Die „coronabedingte Pause von ,Aidaaura’ und ,Aidavita’ werde verlängert“, heißt es lediglich. Auch auf der „Aura“ fallen zwei Fahrten im April aus. In Reederei-Kreisen ist von anstehenden Reparaturen in einer Werft die Rede – als Folge der langen Liegezeit. Außerdem sei es zurzeit nicht einfach, freie Werftplätze zu finden. Auf Nachfrage teilt die Reederei mit, dass Faktoren wie „Erreichbarkeit, Verfügbarkeit und Kosten“ eine Rolle spielen. Dass die Schiffe mit einem Werftaufenthalt für den „Re-Start“ vorbereitet werden müssen, sei normal.

Termine für die „Aidavita“ bis Ende Mai abgesagt

Zu den aktuellen Buchungszahlen teilt Aida mit, dass die Nachfrage „groß“ sei. Insbesondere für das Frühjahr und den bevorstehenden Sommer entwickele es sich „sehr gut“. Mit zwölf Schiffen geht das Unternehmen in der Saison an den (Neu-)-Start, einschließlich der neuen „Aidacosma“, die im April in Hamburg getauft wird.

Alle Termine für die „Vita“ sagte die Reederei bis einschließlich Ende Mai ab. Die „Aura“ geht nach jetzigem Stand am 7. Mai in Hamburg erstmals wieder auf Große Fahrt – für zwei Wochen nach Island und Großbritannien. Manche Aida-Stammkunden mögen gerade die beiden älteren Schiffe. Mit nominal knapp 1300 Passagieren lag die tatsächliche Auslastung im reduzierten Pandemie-Betrieb deutlich darunter. „Mit 700 oder 800 Leuten an Bord ist es viel gemütlicher als der Massenbetrieb mit mehreren Tausend Passagieren auf den neuen Schiffen“, sagt ein regelmäßiger Gast.

Schiffe verlängern „Corona-Pause“ in Tallinn

Auf den beiden in Tallinn „geparkten“ Schiffen arbeiten Hunderte Aida-Beschäftigte. Ein Teil der Besatzung bleibt an Bord, „auch ohne Gäste gibt es viel zu tun“, erklärt Aida-Sprecherin Kathrin Heitmann. Die Zeit bis zum Start werde für ausgiebige Reinigungs- und Renovierungsarbeiten genutzt. Jederzeit sei ausreichend Maschinen- und Navigations-Besatzung anwesend, um einen sicheren Schiffsbetrieb abzusichern. Auf Kreuzfahrtportalen wird unterdessen bereits spekuliert, die „Aidavita“ könnte verkauft werden, wie bereits im Vorjahr die 1996 in Dienst gestellte „Aidacara“, das einstige „Urschiff“ der Kussmund-Flotte.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viele Passagiere Aida zum Neustart an Bord lässt, bleibt unklar. Die Passagierzahl werden weiterhin „angepasst“ – in Abstimmung mit nationalen, internationalen sowie Aida-eigenen Regeln und Hygiene-Standards. Zum Jahreswechsel musste die Reederei eine Fahrt der „Aidanova“ vorzeitig abbrechen, nach einem Corona-Ausbruch, der vor allem Crew-Mitglieder traf.

An Bord weiter Maskenpflicht und viele Tests

An seinen eigenen Hygiene-Regeln hält das Unternehmen fest: Es bleibt bei „1GPlus“, alle Menschen an Bord ab zwölf Jahre müssen geimpft oder genesen sein. Die Bedingungen variieren je nach Fahrtgebiet. Bei Reisen in der Karibik und im Orient gilt die Impflicht auch für Kinder. Zusätzlich werden Passagieren mehrfach getestet, unter anderem zweimal vor Reisebeginn. In den meisten Innenbereichen gilt Maskenpflicht. Individuelle Landgänge ohne organisiertes Programm sind seit Anfang des Monats wieder möglich.

Von Gerald Kleine Wördemann