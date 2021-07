Riesenrad in Kühlungsborn: Urlauber beschweren sich über Lautstärke

Kühlungsborn

Mit seinem „Ambiente & Meer“ hat Patrick Greier neben seinem Riesenrad auf dem Balticplatz ein Angebot für Touristen und Einheimische geschaffen. Das kommt bei den Urlaubern Carola und Michael Barth nicht gut an. Sie schreiben in einem Brief an die Stadt, der der OSTSEE-ZEITUNG vorliegt, von Kirmes und „Ballermann“. Sie sind nicht die einzigen Gäste aus umliegenden Hotels und Ferienwohnungen, die sich beschweren. Doch die Mehrheit der Urlauber begrüßt das Angebot.

Seit 2010 kommen Carola und Michael Barth nach Kühlungsborn-Ost. Weil im Stammhotel „Atlantik“ kein Zimmer mehr frei war, buchten Sie im „Meerblick“ über das Upstalsboom direkt am Balticplatz. „Wohnung in Ordnung, schöner Blick aufs Meer, dann der Schock: 50 Meter von unserem Balkon entfernt ein Riesenrad mit Kirmes und ,Ballermann’. Und so war es dann auch täglich: morgens die Müllabfuhr, dann Anlieferverkehr, unter anderem mit 40-Tonnern, die Container umluden, lauter Gabelstaplerverkehr und permanent das Geräusch des Riesenrades. Ab 15 Uhr ,Ballermann’ mit immer dem selben Schlagerprogramm“, schildern sie ihre Eindrücke. Auch vom Kinderspielplatz habe es immer wieder lautes Gegröle gegeben. Sie haben entschieden, in Kühlungsborn-West keinen Urlaub mehr zu machen.

Balticplatz ist Veranstaltungsplatz

Katja Seppelt, für Marketing bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH zuständig, sagt deutlich: Der Balticplatz sei ein Veranstaltungsplatz, also fänden dort auch Veranstaltungen statt. Zwar habe es vereinzelt Beschwerden gegeben, aber „die Resonanz von unseren Gästen ist fast ausschließlich Freude und Begeisterung über das Riesenrad“. Die Tourismus GmbH arbeite gut mit #MeinRad zusammen.

Laut Andrea Truhn vom Team Ferienwohnungen und Aparthotels Upstalsboom, über die das Ehepaar gebucht hatte, würden viele Gäste gezielt ihren Urlaub in West buchen, „da dies bisher immer der ruhigere Ortsteil war.“ Jetzt sei es etwas anders. „Es gibt schon Gäste, denen der Trubel zu viel ist.“ Bisher habe sich aber niemand so stark geäußert wie diese Urlauber.

Die Meerfun GmbH vermietet Wohnungen im „Meeresblick“ und im „Haus am Park“. „Wir haben einen Gast, der sich über diese Sachen beschwert hat. Wir können da nichts machen. Das ist von der Stadt genehmigt“, sagt Mitarbeiterin Cindy Korpjuhn. Sie merkt aber auch an, dass es auf den Balticplatz vorher schon Veranstaltungen gegeben habe und viele das entspannt sehen. Den Gästen werde etwas angeboten. „Wenn man etwas weglässt, häufen sich die Beschwerden, dass nichts angeboten wird“, sagt sie.

„Unsere Gäste mögen das Riesenrad“

Im Hotel Aquamarin, nur wenige Meter vom Balticplatz entfernt, hätte sich noch kein Gast über den Lärm vom Balticplatz beschwert, sagt Hoteldirektor Stephan Giersberg. „Unsere Gäste mögen das Riesenrad“, sagt er. Einen erhöhten Lärmpegel gebe es durch das Kopfsteinpflaster auf der Hermannstraße. „Unsere Lieferanten haben die Lieferzeiten mit uns insoweit abgestimmt, dass sie nicht früh morgens liefern, um schlafende Gäste nicht durch die Kühlmaschinen zu stören“, so Giersberg.

Patrick Greier erhalte zu 99,9 Prozent positive Resonanz auf Riesenrad und „Ambiente und Meer“, sagt der Betreiber. Es habe sich auch schon mal jemand beschwert, dass die Musik zu laut sei oder der Wind zu laut durch die Speichen des Riesenrades pfeife. Doch das Riesenrad sei von den Emissionswerten her zugelassen. Die Stadt hat den Betrieb von Riesenrad und Außengastronomie genehmigt. „Wir haben Schlagermusik und Livemusik, aber nicht zu laut.“

West braucht Belebung

Natürlich habe sich durch sein Angebot etwas im Stadtteil verändert. „Der war hier ja vorher fast eingeschlafen“, sagt Patrick Greier. „Aber viele sind der Meinung, West braucht eine Belebung. Deshalb stehen wir hier.“ Bis 22 Uhr ist Betrieb, am Freitag und Sonnabend bis 23 Uhr. „Ab 22 Uhr wird die Musik aber gedämpft.“

Für den Stadtteil West wird derzeit ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet. Die Erfahrungen mit dem Riesenrad – Lob und Beschwerden – würden darin eingeschlossen werden, sagt Katja Seppelt. „Der Balticplatz ist Teil des gesamtem Areals – Villa - Park - Platz und Strand – und somit Teil der zukünftigen Projekte. Über Größe, Umfang und Zeitraum zukünftiger Veranstaltungsformate kann bzw. muss diskutiert werden in den entsprechenden Foren.“

Von Anja Levien