„Hab ich was verpasst? Wird die Schlacht der Plüschtiere nachgestellt?“ Es sollten nicht die einzigen ungewöhnlichen Fragen an diesem Tag bleiben. Urlauber Sven Redwöldt stand in Putgarten mit fragendem Gesicht an der Haltstelle der Kap-Arkona-Bahn, als er die verkleideten Menschen erblickte.

So etwas hat er zuvor noch nicht gesehen. Wobei – eigentlich schon, zuletzt im Stadion 2006, als er zusammen mit Goleo, dem damaligen Maskottchen der Nationalmannschaft, für ein Foto posierte. Jetzt stand er aber gleich vor 24 Maskottchen oder Plüschtieren. Er wusste nicht, wie er diese Figuren bezeichnen sollte.

Furrys werden sie genannt, klärte Alex Kühn auf. Er gehört zum Binzer Verein Baltic Furs. Dahinter verbirgt sich eine Gruppe, die verkleidet in der Öffentlichkeit auftaucht und Menschen eine Freude bereiten möchte. Furry kommt aus dem Englischen und bedeutet „pelzartig“. Es ist der internationale Sammelbegriff für Menschen, die an anthropomorphen Tieren interessiert sind. Dies reicht vom Hund, Wolf, Pferd bis hin zu tierischen Zeichentrick- und Comicfiguren.

Wäre diese Frage geklärt, doch nicht die, warum so viele Furrys auf einmal zu sehen waren. Auf Rügen sind es meist zwei, drei oder vier Figuren, die über die Promenaden schlendern. Das liegt an der Furcon. Der Binzer Verein richtet seit 2018 jährlich ein Treffen im Ostseebad aus und lud Gleichgesinnte auf die Insel Rügen ein. In diesem Jahr fand dieses Treffen zum vierten Mal statt. „Über mehrere Tage sind wir zusammen und haben viele Aktionen geplant. Dazu gehört auch der Ausflug nach Putgarten“, sagt Mike Borchert vom Verein.

Jeder Furry hat seinen Begleiter

Hier wurden sie herzlich von Andreas Heinemann, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Kap Arkona, in Empfang genommen. Auch sein ganz persönlicher Höhepunkt an diesem Tag. Er kümmerte sich um Kaffee und sorgte dafür, dass alle in die richtige Bahn einstiegen. „Ich kannte diesen Verein vorher nicht, wusste gar nicht, dass es sie gibt. Doch was sie machen, ist ganz große Klasse“, sagt er.

Mike Borchert und Alex Kühn schlüpfen auf Rügen oft in ihre Kostüme. Doch an diesen Tagen nicht. „Wir müssen alles im Blick haben, versorgen die Teilnehmer mit Snacks und Getränken. Wichtig ist auch, dass jeder Furry seinen Begleiter hat. Denn man muss bedenken, dass sie ein eingeschränktes Sichtfeld haben. Gerade bei den steilen Treppen in Vitt zum Ufer kommt diese Hilfe wie gerufen“, so Alex Kühn. Vereinsmitglieder und Freunde unterstützten bei diesem Treffen.

Furry begeistern Kinder am Strand

Bis nach Vitt ließen sich die Teilnehmer der Furcon mit der Kap-Arkona-Bahn chauffieren, danach ging es zu Fuß ins Fischerdorf. Hier spielten Räucherfisch, Fischbrötchen und der traumhafte Blick auf die Ostsee an diesem sonnigen Herbsttag für kurze Zeit eine untergeordnete Rolle, als der verkleidete Trupp ankam. Schon von Weitem sah man die Menschen lächeln, als sie die Plüschtiere entdeckten.

„Ich habe erst den Hund gesehen und vermutete dahinter einen Junggesellenabschied. Doch dann kamen die anderen Figuren hinterher“, sagt Lisa Puppe (31) aus Thüringen. Tochter Lilli (2) war ganz angetan von den Furrys, sah ihnen tief in die Augen und lächelte.

Willi (5) war begeistert, stürmte auf die Plüschtiere zu. „Er will mit jedem ein Foto machen. Wir haben noch viel vor uns“, sagt seine Mutter Anni (35). Nur der zehn Monate alte Sohn Pepe verschlief die ganze Aktion in seinem Kinderwagen. So bekam er auch nicht mit, als ein Teilnehmer, der in einem weißen Plüschanzug steckte, auf die Knie ging und seinem Freund in einem Wolfskostüm einen Heiratsantrag machte.

Fotoshooting auf dem Peilturm

Der gemeinsame Aufstieg auf den Peilturm am Kap Arkona war für viele Kostümierte der Höhepunkt an diesem Tag. Gruppenfoto inklusive, Mike Borchert ließ seine Drohne steigen und fing das Bild der Furrys auf der Aussichtsplattform ein.

Dieser Rummel um diese Figuren sei aus Sicht von Andreas Heinemann auch eine Bereicherung für Putgarten gewesen. Der Verein aus Binz und er können sich vorstellen, nun häufiger zusammenzukommen, etwa wenn auf dem Rügenhof Kinderfest gefeiert wird oder das Osterfest ansteht.

Von Mathias Otto