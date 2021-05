Rostock

Was für ein Widerspruch: Ab kommendem Montag findet in Warnemünde die Nationale Maritime Konferenz, wichtiges Forum zur Zukunft von Schiffbau & Co in Deutschland, statt. Während Politiker um Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Konzernbosse – teils digital – in die Zukunft der Branche blicken, stehen an vielen Werfttoren im Norden Beschäftigte und protestieren für den Erhalt ihrer Jobs. Allein bei den MV Werften stehen mehr als 1000 auf dem Spiel.

Zögern in Berlin – Zweckoptimismus bei Glawe

Die Ungewissheit dauert an auf den MV Werften. Rund 2900 Beschäftigte warten seit Monaten auf eine Entscheidung der Bundesregierung zur Frage, ob es überhaupt eine Zukunft für Schiffbau in Wismar, Warnemünde und Stralsund gibt. Der Bund tut sich nach wie vor schwer, weiteren Krediten – bis zu 400 Millionen – zuzustimmen. Es gebe jetzt einen konkreten Lösungsvorschlag zur Fortführung, ist aus Insider-Kreisen zu hören. Land, Konzern-Mutter Genting Hongkong und Bundeswirtschaftsministerium trügen diesen mit. Der Haken sei das Finanzministerium in Berlin, das die für die Auszahlung der Kredite nötige Fortführungsperspektive bisher nicht anerkenne.

Offizielles gibt es kaum: Die Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft verweisen nach OZ-Anfrage auf die nötige Geheimhaltung interner Daten. Ob die Werften unterstützt werden – Schweigen. MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) erklärt: „Es wird weiter mit Hochdruck an einer Entscheidung gearbeitet.“ Genting sei „ein wichtiger Player im asiatischen Kreuzfahrtmarkt. Die touristische Nachfrage wird weiter wachsen. Kreuzfahrtschiffe werden gebraucht“. Das sieht nicht jeder so.

Zweifel an der Finanzierung eines zweiten Global-Schiffes

Am Ende könnte es auf eine politische Entscheidung hinauslaufen, ob die MV Werften Geld bekommen oder nicht. Heißt: Auch wenn die Werften Kriterien nicht erfüllen, könnte die Bundesregierung zustimmen. „Das wäre denkbar“, so eine Quelle. Denn deutlich vor den Bundes- und Landtagswahlen dürften die Berliner Koalitionäre das Thema abräumen wollen. Mit Risiken, die unter Umständen ein Nachspiel in Form eines Untersuchungsauschusses haben könnten. „Die tun sich in Berlin alle schwer“, so ein Insider. Problem für die Werften: Das aktuell bewilligte Geld reiche nur bis Ende Mai.

Am Montag Demos zur Rettung der Werften Zu Kundgebungen ruft die IG Metall am Montag, 10. Mai, an Werftstandorten in Norddeutschland auf. Thema: die Rettung der maritimen Industrie in MV. In Stralsund beginnt eine Aktion um 10 Uhr vor der Werft. In Wismar beginnt um 12 Uhr eine Veranstaltung vor der Werft. In Warnemünde ist – begleitend zur Nationalen Maritimen Konferenz – am Pier 8 eine Demo geplant. Auch Politiker werden als Redner erwartet, teilt die IG Metall mit. Zugesagt hätten bereits Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Norbert Brackmann, Maritimer Koordinator der Bundesregierung. Aktionen seien auch in Papenburg, Rendsburg, Kiel, Flensburg und Hamburg geplant.

Das alles klingt wenig hilfreich für die rund 2900 Werftler. Auch wenn die jetzt zu bauenden Schiffe Global 1 und Crystal Endeavor fertig sind, herrsche Flaute für spätere Aufträge. Den von der Politik angeregten Schwenk hin zu Offshore-Plattformen habe Genting abgelehnt. Dies sei „ein Zeichen dafür, dass Genting nicht über den Bau von Kreuzfahrtschiffen hinausdenkt“, erklärt ein ranghoher Regierungsmitarbeiter. Ein Haken in den Verhandlungen sei auch, dass für künftige Schiffbauprojekte 40 statt bisher 20 Prozent Eigenkapital bei der Finanzierung gefordert werden. Für ein Mega-Schiff müsste Genting also tief in die eigene Tasche greifen.

CDU-Mann: Staat wird nicht in die Finanzierung einsteigen

Eckhardt Rehberg, einflussreicher CDU-Bundestagsabgeordneter aus MV, rät Genting, „jeden Auftrag anzunehmen, der technologisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. Alles andere ist unverständlich“. Zweifel habe er an einem in MV erhofften zweiten Schiff der riesigen Global Class. „Die Frage ist: Passt Global 2 in die Kreuzfahrt-Nach-Corona-Landschaft? Wenn Genting eine private Finanzierung aufbringt und das Schiff abnimmt, dann ja. Die öffentliche Finanzierung von 1,5 Milliarden für Global 2 halte ich für nicht darstellbar“, so Rehberg.

Gewerkschaft ungeduldig: Beschäftigte erwarten eine Lösung

Die IG Metall drängt. „Wir warten auf eine Entscheidung“, erklärt Stefan Schad, Bezirksleiter für Schwerin/Rostock. „Die Kollegen erwarten eine Auskunft. Die sollte schon im April da sein.“ Die Entscheidung über weitere Kredite sei auch wichtig für Verhandlungen mit den MV Werften zum Stellenabbau. Bis zu 1200 Mitarbeiter sollen gehen, ein Sozialplan müsse ausgehandelt werden. „Grundvoraussetzung ist aber, dass die Förderung geklärt ist“, so Schad. „Es zieht sich hin wie Kaugummi.“ Ähnlich die Einschätzung von Guido Fröschke, IG Metall, zu Stralsund: „Die Beschäftigten hoffen auf neue Aufträge und erwarten eine Lösung.“ Die MV Werften reagieren nicht auf Anfragen.

Am Montag wird es Kundgebungen an vielen Werftstandorten in Norddeutschland geben: von Stralsund bis Papenburg. Die Maritime Konferenz in Rostock dürfe „keine weitere Show-Veranstaltung“ werden, sagt Daniel Friedrich, IG-Metall-Chef Küste. Die deutsche Schiffbauindustrie stecke wegen der Corona-Pandemie in einer tiefen Krise. 1000 Jobs seien bereits verloren gegangen, weitere 5600 bedroht.

Von Frank Pubantz