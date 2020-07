Robben-Boom in MV: Darum wurden in diesem Jahr so viele Jungtiere gesichtet

Rostock

An den Ostseestränden in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben der Umweltorganisation BUND in diesem Jahr mehr Kegelrobben gesichtet worden als je zuvor. Etwa 30 Tiere wurden beobachtet. Als ein Grund gilt, dass wegen der Corona-Pandemie die Strände lange Zeit menschenleer waren.

Oft handele es sich aber um Jungtiere, die selbstständig auf Nahrungssuche sind. „Sie müssen sich von den ersten langen geschwommenen Distanzen erholen und brauchen vor allem Ruhe“, sagt die BUND-Landesgeschäftsführerin für Mecklenburg-Vorpommern, Corinna Cwielag. Die Tiere seien nicht hilflos und müssten nicht in eine Robbenauffangstation gebracht werden.

Kein Baby-Boom

Die erhöhte Anzahl an Sichtungen bedeute allerdings nicht, dass es tatsächlich mehr Kegelrobben gebe, wie Prof. Guido Dehnhardt, Leiter des Marine Science Centers in Hohe Düne, erklärt. „Durch Corona wurden nicht mehr Kegelrobben geboren“, betont er. „Aber die Tiere nutzen die von den Menschen freigelassenen Räume und konnten daher in den vergangenen Wochen auch die Strände verstärkt als Liegeort nutzen.“ Dieses Phänomen sei in der gesamten Tierwelt zu beobachten. „Aufgrund der Zurückhaltung der Menschen waren beispielsweise auch im Wald mehr Tiere zu sehen“, sagt der Experte.

Die Jungtiere wurden nach Angaben der Robben-Forscherin Linda Westphal vom Stralsunder Meeresmuseum in diesem Jahr vor allem rund um den Greifswalder Bodden gesichtet. Dort lebten ganzjährig 60 bis 70 Robben. Die Greifswalder Oie und der Große Stubber seien die am stärksten von Robben genutzten Liegeplätze vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. „Die Bestände der Kegelrobben in der Ostsee sind sehr groß – vor allem in Schweden und Polen“, erklärt Denhardt. Die große Population führe zu einem Abwandern der Tiere in Richtung deutscher Küste. „Aus diesem Grund sind sie vor allem im Osten zu sehen.“

Tiere brauchen Ruhe

Eine Robbe am Strand sei per se kein Alarmsignal, wie der Robbenforscher betont. „Viele denken, dass das Tier gerettet werden muss“, sagt er. „Aber es ist ganz normal, dass sie sich auch mal ausruhen, auch die Reproduktion findet an Land statt.“ Sieht ein Tier apathisch oder besonders dünn aus, sollten auf jeden Fall Fachleute informiert werden.

Auf keinen Fall sollte das Tier berührt werden, betont der BUND. „Strandbesucher sollten möglichst einen Abstand von 100 Metern halten“, sagt Corinna Cwielag. Der BUND habe in 16 Gemeinden vom Klützer Winkel bis Greifswald Absperrausrüstungen deponiert, die bei Bedarf angefordert werden können. Auch Polizeistationen sollen mit den Robben-Sets aus Glasfaserstäben, Drahtlitze von der Rolle, Schildern mit der Aufschrift „Achtung, rastende Robbe“ und Informationsmaterial ausgestattet werden. Helfer könnten damit ein Viereck abstecken, das zum Wasser hin offen ist und Strandbesucher von der Robbe entfernt hält. „Eine Störung kann gefährlich für Robben, Menschen und Hunde werden, weil Robben auch Krankheiten übertragen können“, so Cwielag.

Robbe sorgt für Polizeieinsatz

Zuletzt ist Mitte Juni ein Jungtier bei Ahrenshoop gefunden und durch eine Absperrung vor Passanten geschützt worden. „Da es sich bei dieser besonders geschützten Art um ein Wildtier handelt, bestand die Möglichkeit, dass sich das Tier zur Wehr setzt und gegebenenfalls beißt, wenn sich beispielsweise Passanten oder Hunde zu dicht nähern. Ebenso kann es aufgrund von Menschenansammlungen dazu führen, dass die Kegelrobbe Stress erleidet“, erklärt Stefanie Peter von der Polizeiinspektion Stralsund. „Deshalb wurde der Strandbereich kurzfristig durch die Polizeibeamten und mit Unterstützung des örtlichen Stadtbauhofes abgesperrt.“

Robben waren in Deutschland ausgestorben

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten bis zu 100 000 Kegelrobben in der gesamten Ostsee. Ausgewachsene Tiere können ein Gewicht von bis zu 300 Kilogramm aufweisen und stellen somit in Deutschland das größte Raubtier dar.

In Deutschland wurde 1920 das letzte Tier erlegt. Danach galten sie hierzulande als ausgestorben. Ostseeweit gab es in den 1980er Jahren noch knapp 3000 Individuen. Die Ostsee-Kegelrobbe stand kurz vor dem gesamten Aussterben. Internationale Schutzmaßnahmen, wie etwa das Jagdverbot, sorgten für die Erholung der Kegelrobbenbestände. Seit Anfang der 2000er Jahre sind Kegelrobben wieder an der deutschen Ostseeküste anzutreffen.

40 000 Tiere in der Ostsee

„Dass Kegelrobben sich hier bei uns aufhalten, passiert immer häufiger“, sagt Prof. Guido Dehnhardt. Rund 40 000 Tiere sind derzeit in der Ostsee zu Hause. Felsen, die über das Meer ragen, tiefes Wasser und große Fischbestände bieten ihnen einen idealen Lebensraum. „Die Ostsee ist immer ein Vereisungsmeer gewesen“, ergänzt der Wissenschaftler. „ Kegelrobben haben immer Eisrandgebiete aufgesucht. Die Babys haben daher zu Beginn weißes Fell. Das tarnt sie auf der Eisfläche.“

Verhalten bei Sichtungen Robben am Strand benötigen oft nur Ruhe. Menschen und Hunde sollten sich daher mindestens 100 Meter entfernt halten, der freie Zugang der Mutter zu den Jungtieren muss gewährleistet werden. Der BUND bittet, Sichtungen umgehend den Behörden – zum Beispiel das Ordnungsamt, die Kurverwaltung, die Rettungsleitstelle – oder den BUND zu melden, damit diese eine Absperrung organisieren können. Ebenso raten die Tierschützer, private Fotos erst zeitverzögert zu veröffentlichen, um keinen Besucheransturm zu verursachen. Robbensichtungen und Totfunde können unter der Hotline des Deutschen Meeresmuseums unter 03831 2650 3333 oder unter sichtungen@meeresmuseum.de gemeldet werden. Eine Absperrung kann bei der Leiterin des BUND-Robbenprojektes Anne Schröder angefragt werden: anne.schroeder@bund.net

Von Katharina Ahlers