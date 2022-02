Wismar

Lena Renzow hatte sich vom Besuch des Bundeswirtschaftsministers mehr erhofft: bessere, konkrete Nachrichten. Doch die gibt es für die Belegschaft der MV Werften bislang nicht. Die Nordwestmecklenburgerin gehört zum Wismarer Schiffbauer-Team, sie ist Auszubildende im dritten Lehrjahr.

Als das Unternehmen mit weiteren Standorten in Rostock und Stralsund im Januar 2022 Insolvenz anmeldete, „war das ein Schock“, berichtet die Nordwestmecklenburgerin. Dass sie als junger Mensch eine solche Erfahrung machen muss, hätte sie niemals gedacht, als sie sich für die Ausbildung zur Industriekauffrau entschied. „Ich wollte in einem Betrieb in der Nähe lernen, der gut bezahlt“, sagt sie. Die Lehre mache Spaß, doch die aktuelle Situation sei sehr belastend: „Ich weiß nicht, ob ich meine Ausbildung hier zu Ende machen kann.“ Sie würde es sich wünschen.

Minister: Qualifizierte Mitarbeiter werden gebraucht

Eine Antwort hat sie am Montag nicht erhalten. Da hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne) den Standort angeschaut und auch mit der Belegschaft gesprochen. Die rund 2000 Frauen und Männer an allen drei Standorten sollen zum 1. März in eine Transfergesellschaft wechseln, erst einmal für vier Monate. Die Einrichtung der Transfergesellschaft bezeichnet Habeck als wichtigstes Ziel, damit die Beschäftigten weiter an den Standorten bleiben können. Qualifizierte Mitarbeiter würden gebraucht, um mit den Werften neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Vor das Tor sind gekommen sind auch Luca Piwodda und Paul Lehmbecker vom Projektbündnis FPA. Sie halten ein Plakat, auf dem sie den Weg von Mecklenburg-Vorpommern zu Offshore, Solar, Wind und Wasser skizieren. Quelle: Kerstin Schröder

Einige Schiffbauer haben am Tor Plakate hoch gehalten, um zu zeigen, dass sie die Zukunft der Standorte mitgestalten wollen. Habeck, der von vielen Pressevertretern erwartet wurde, ging zuerst zu den Beschäftigten und redete einige Minuten mit ihnen. Währenddessen zeigen draußen vor dem Tor Luca Piwodda und Paul Lehmbecker vom Projektbündnis FPA ein Plakat in die Höhe. Auf dem skizzieren sie den Weg von Mecklenburg-Vorpommern zu Offshore, Solar, Wind und Wasser. Sie hätten Kontakt zu einer Hamburger Reederei aufgenommen, die Offshore-Konverterplattformen bauen möchte. Ein anderer Zaungast findet das Plakat unpassend. Es gehe hier um die Zukunft der Schiffbauer. Er sei von Gelsenkirchen auf die Insel Poel gezogen, erzählt er. In seiner alten Heimat seien die Bergleute kaputt gemacht worden.

Für Robert Habeck ist es der intensivste Moment gewesen, als ein Azubi sagte: „Ich möchte hier meine Ausbildung zu Ende machen“, sagte er später bei der Pressekonferenz. Durch solche Gespräche merke man, das Drama liege auf menschlicher Ebene. Die Gespräche mit Insolvenzverwalter Christoph Morgen hätten ihn aber hoffnungsvoll gestimmt, weil es Interesse an den Standorten gibt. Die Werften seien nicht am Ende, sondern müssten eine weitere Übergangsphase meistern. Daran wolle er arbeiten, so Habeck.

Noch mehr Kaufinteressenten für die „Global Dream“

Christoph Morgen arbeitet gerade daran, einen Käufer für die „Global Dream“ zu finden. Das 342 Meter lange und 60 Meter hohe Kreuzfahrtschiff befindet sich im Wismarer Dock und ist zu drei Viertel fertig. Der Insolvenzverwalter bekräftigte noch einmal, dass er mit mehreren ernsthaften Interessenten Gespräche führe und zwischenzeitlich noch ein paar mehr dazugekommen sind. Deshalb sei er guter Dinge.

Allerdings sei es wegen des komplexen Bauvorhabens völlig ausgeschlossen, einen Käufer bis zum 1. März zu finden. Deshalb müsse mit der Transfergesellschaft Zeit gewonnen werden, um die Mitarbeiter zu halten, damit die später das Schiff vollenden. Und: Wenn er einen verlässlichen Käufer finde, der sich an den Fertigungskosten beteilige, hätten Bund und Land weitere Unterstützung signalisiert. „Das ist ein starkes Signal an die Belegschaft und Investoren“, so Christoph Morgen. Dass es mehrere Interessenten sind, zeige, dass es Betriebe gibt, die an die Zukunft der Kreuzfahrt glauben.

Industriestandorte sollen nicht abgeschafft werden

Vermutlich 600 Millionen Euro sind nötig, um das Schiff fertigzustellen. Dass er als Klimaschutzminister die Fertigstellung eines umweltschädlichen Schiffes unterstütze, ist für Robert Habeck kein Widerspruch: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds sei dazu da, Branchen zu helfen, die durch die Corona-Pandemie ins Straucheln geraten, aber wirtschaftlich tragbar sind. Ziel sei es nicht, alle Industrieorte aussterben lassen, um viel für den Klimaschutz zu tun. Sondern man müsse beides zusammenbringen, damit künftig Schiffe gebaut werden, die emissionsarm und irgendwann emissionsfrei sind.

Die Modernisierung der weltweiten Flotten biete auf dem Weg hin zu Klimaneutralität große Möglichkeiten – wie auch der Bau von Offshore-Plattformen. „Es gibt einen enormen Bedarf für Konverterstationen, und wir sollten ein gemeinsames Interesse haben, hier über einen deutschen Anbieter zu verfügen“, betonte Habeck.

Azubis können nicht in Transfergesellschaft wechseln

Auf einer Kundgebung von Werftarbeitern am Freitag in Rostock-Warnemünde hatte Insolvenzverwalter Christoph Morgen berichtet, dass es eine große Nachfrage von Firmen gebe, in Mecklenburg-Vorpommern Offshore-Plattformen für den Anschluss von Windparks auf See bauen zu lassen. Bei Projekten dieser Größenordnung sei aber mit einem Baubeginn nicht vor Ende 2023, Anfang 2024 zu rechnen. Deshalb drängt die IG Metall auf eine zwölfmonatige Laufzeit der Transfergesellschaft, um eine große Abwanderung zu verhindern. „Denn selbst wenn man Investoren findet, was nützt eine Werft ohne Mitarbeiter? Diese Mitarbeiter haben das Know-how, sie haben schon Plattformen gebaut, die hervorragend arbeiten und diese Mitarbeiter müssen wir halten“, sagte Gesamtbetriebsratschefin Ines Scheel.

Lena Renzow (21) aus Upahl macht eine Lehre zur Industriekauffrau bei den MV Werften in Wismar, im Hintergrund ist das Ausbildungsgebäude zu sehen. Quelle: Kerstin Schröder

Bauleiter Bert Burmeister arbeitet seit 1979 auf der Werft. Er findet es gut, dass der Minister gekommen ist und die Schiffbauer kennengelernt hat. Vielleicht gibt es noch eine gute Lösung, hofft der 59-Jährige, der schon drei Insolvenzen mitgemacht hat.

Für die Auszubildende Lena Renzow ist es die erste. Sie möchte jetzt erst einmal nur ihre Lehre bei der Werft zu Ende machen. Doch im Gegensatz zu den ausgelernten und gestandenen Beschäftigten werden die Azubis nicht in die geplante Transfergesellschaft wechseln können. Sie brauchen einen eigenen Finanztopf, damit sie ihre Lehre bei den MV Werften beenden können. „Ansonsten müssen wir in andere Unternehmen wechseln“, berichtet Lena Renzow. Und das wäre dann schon im März soweit.

Von Kerstin Schröder