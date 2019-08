Greifswald

Was haben ein Spaceshuttle und das Kernfusionsexperiment Wendelstein 7-X gemeinsam? Antwort: einen Hitzeschild. Während das Raumschiff in der Phase des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre nur etwa eine Minute den Extrembelastungen von mehr als tausend Grad Celsius ausgesetzt ist, wollen die Greifswalder Physiker künftig Plasmen erzeugen, die bei vergleichbaren Extrembedingungen über eine halbe Stunde stabil gehalten werden können. Seit Januar dieses Jahres wird das Fusionsexperiment im Greifswalder Max-Planck-Institut für Plasmaphysik für diese entscheidenden Experimentierphasen aufgerüstet.

Erste Experimente: Wendelstein 7-X hat Erwartungen erfüllt

Dafür muss der gegenwärtige – mit der Ausrüstung eines Raumschiffes vergleichbare – Hitzeschild aus unter anderem etwa 8500 Kohlenstoffkacheln ersetzt und optimiert werden. Und: „Alle Elemente, die in Wärmekontakt mit dem Plasma kommen, werden künftig aktiv mit Wasser gekühlt, um den Belastungen standhalten zu können“, erklärt Projektleiter Thomas Klinger. Bis Juli 2021 arbeiten Monteure und Techniker daran, 600 Wasserkreisläufe anzuschließen, mit denen die Gefäßeinbauten gekühlt werden.

Zur Galerie Am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik forschen Wissenschaftler daran, die Kernfusion – die Verschmelzung von Atomkernen – analog den Prozessen in der Sonne – auf der Erde für die Energieerzeugung nutzbar zu machen.

In Greifswald arbeiten rund 450 Wissenschaftler an der Erforschung der Kernfusion. Ziel ist es, die von der Sonne bekannten Prozesse der Verschmelzung von Atomkernen für die Energiegewinnung auf der Erde nutzbar zu machen. Mit dem bisherigen Stand der Experimente ist der Wendelstein-Chef mehr als zufrieden. „Wir sind von der Anlage begeistert. Der Wendelstein 7-X hat alle Erwartungen erfüllt.“ Mit einem fast liebevollen Lächeln schaut Projektleiter Thomas Klinger in der Experimentierhalle auf den Stahlkoloss, aus dem Rohre, Kabel und Schlauchbündel ragen. Für den Laien gleicht der Anblick einem unstrukturierten Gewirr. Für den Physiker hat das Chaos eine innere, klare Logik. „Die Maschine ist folgsam, funktioniert wunderbar und hat einen unglaubliche Schnellstart hingelegt“, schwärmt Klinger. Rund 460 Millionen Euro kostet die Experimentieranlage.

Fusionsforscher aus aller Welt drängen nach Greifswald

Die Phasen, in denen das Institut von Verzögerungen berichten musste, gehören der Vergangenheit an. Seitdem Ende 2015 im Fusionsexperiment das erste Heliumplasma erzeugt wurde, lief alles nach Plan. Wissenschaftler aus aller Welt wollen am weltweit größten Fusionsexperiment vom Stellaratortyp forschen. 2016 startete mit der Erzeugung des ersten Wasserstoffplasmas der wissenschaftliche Experimentierbetrieb. „Die Nachfrage, hier zu forschen, war so groß, dass wir nicht alle Anfragen berücksichtigen konnten.“

Auch die Ergebnisse können sich sehen lassen. „Wir haben die ersten Rekorde bei der Kombination von Plasmadichte, Temperatur und Güte der Wärmeisolation gebrochen. Das ist alles sehr viel versprechend und findet auf internationalen Fachkonferenzen große Beachtung.“ Mit den Experimenten wollen die Forscher zeigen, dass ein Stellarator – anders als das Konkurrenzmodell Tokamak – in einem künftigen Kraftwerk zum Dauerbetrieb geeignet ist. Das Team, das im Institut am Greifswalder Stadtrand arbeitet, ist eine hoch qualifizierte Multikultitruppe aus etwa 20 Ländern. Die Hälfte von ihnen arbeitete zuvor in Laboratorien des Europäischen Fusionsforschungsprogramms, kommt aus den USA, Australien oder Japan. Ein Teil der Wissenschaftler ist mit ihren Familien inzwischen in Greifswald sesshaft geworden.

Umbau kostet 60 Millionen Euro

Seit Januar 2019 wird die Anlage für den nächsten entscheidenden Experimentierschritt fit gemacht. Rund 60 Millionen Euro kostet der aufwendige Umbau. Bei den Experimenten wollen die Forscher über eine Mikrowellenheizung zehn Megawatt Leistung in die Anlage hineingeben, damit Plasmen erzeugt werden, die nahezu fusionstauglich sind. Die Plasmen schweben zwar nahezu berührungslos in dem von Spulen erzeugten Magnetkäfig. „Einzelne Wandabschnitte müssen aber Wärmebelastungen von bis zu 10 Megawatt pro Quadratmeter standhalten“, so Klinger. Zehn Megawatt – das entspricht der Wärmeleistung von etwa 10 000 Herdplatten.

Sind die Umbauten abgeschlossen, wollen die Forscher zunächst mit normalen Wasserstoffplasmen weiterexperimentieren. Ab 2024/25 soll dann, so Klinger, mit dem Wasserstoff-Isotop Deuterium, sogenanntem schweren Wasserstoff, gearbeitet werden. Dabei entsteht in geringem Umfang Radioaktivität, die weit entfernt ist von den Werten in Atomkraftwerken. „Wie für alle Einrichtungen, die mit radioaktiven Stoffen arbeiten – zum Beispiel auch Röntgenarztpraxen und radiologische Abteilungen in Krankenhäusern – ist der gesetzliche Grenzwert von 0,3 Milli-Sievert pro Jahr einzuhalten“, sagt Institutssprecherin Beate Kemnitz. „Das gilt auch für uns.“

Grüne: Kernfusion kommt zur Bewältigung der Klimakrise zu spät

Das Projekt ist wegen der – wenn auch im deutlich geringeren Umfang als bei der Kernspaltung – entstehenden radioaktiven Abfälle nicht unumstritten. Kritisiert wurden von BUND und Grünen vor allem die enorm hohen Kosten. Mittlerweile habe die Grünen ihre Einschätzung relativiert. „In Greifswald wird exzellente Forschung betrieben, wir haben Respekt vor dem, was im Institut erforscht wird“, sagt Grünen-Landeschefin Ulrike Berger. „Aber die Kernfusion kommt zur Bewältigung der Klimakrise zu spät.“ Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) mahnte an, dass die Kernfusionsforschung die Forschung zu regenerativen Energiequellen und zur dringend notwendigen Forschung zur Energiespeicherung nicht einschränken dürfe. Die Kernfusion habe aber viele Vorteile im Gegensatz zu anderen fossilen Energiequellen. „Sie wird hoffentlich einen entscheidenden Beitrag zur Energieversorgung leisten können.“

IPP-Chef Klinger sieht Fusionskraftwerke als Teil der Energiewende und zwar als grundlastfähige Alternative zu den fossilen Energieträgern Kohle und Gas. Die Kernfusion weise günstige Umwelt- und Sicherheitseigenschaften auf und könne damit nachhaltig zur künftigen Energieversorgung beitragen – gerade in Megastädten und Industriezentren, wo große Mengen Energie benötigt werden, so Klinger. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Der erste Demonstrationsrektor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) im französischen Cadarache ist noch immer im Bau. Etwa 2025 soll er in Betrieb gehen, zehn Jahre später – so laut IPP die Planungen – soll erstmals mit einem richtigen Fusionsplasma aus Tritium und Deuterium gearbeitet werden.

Auflagen müssen umgesetzt werden

Im Greifswalder Wendelstein 7-X kommt kein radioaktives Tritium zum Einsatz. Die grundsätzliche Tauglichkeit für die Arbeit mit Deuterium, bei der in geringem Maße auch Radioaktivität entsteht, wurde der Anlage vom Landesamt für Soziales und Gesundheit 2015 mit der Betriebsgenehmigung bestätigt. Sie bescheinigt, dass alle Voraussetzungen für die Inbetriebnahme erfüllt sind. Allerdings gab es Auflagen, die das Institut nun schrittweise umsetzen muss. Das betrifft unter anderem zusätzliche Messeinrichtungen zur Neutronenbeobachtung, Umbauten an der Infrastruktur, wie zum Beispiel geeignete Lagerbereiche für leicht aktivierte Komponenten.

Was ist Kernfusion? In der Sonne verschmelzen Wasserstoff-Atomkerne zu Helium. Die bei der Kernfusion erzeugten gewaltigen Energien machen das Leben auf der Erde erst möglich. Seit Jahrzehnten forschen Physiker daran, diese Prozesse für die Energiegewinnung auf der Erde zu nutzen. Kernfusion gilt anders als Kernspaltung als kontrollierbarer Prozess. Die Halbwertszeit des bei der Fusion eingesetzten Tritiums beträgt 12,3 Jahre. Ein Gramm Brennstoff könnte in einem Kraftwerk 90 000 Kilowattstunden Energie erzeugen – die Verbrennungswärme von 11 Tonnen Kohle.

Mehr zum Thema:

Vor 25 Jahren startete Kernfusionsforschung in Greifswald

Wendelstein: Rost bremste Spitzenforscher aus

Wendelstein 7-X erzielt Weltrekord

Wendelstein 7-X startet in Phase zwei

Mehr zur Autorin:

Martina Rathke

Von Martina Rathke